港股 | 蕭猷華：恒指短線上望18000點

恒指上星期走勢先低後高，上周四（15日）見全周低位16926點，上周五（16日）顯著反彈，高見17473點，收報17430點，以接近全星期高位收市。內地公布「三頭馬車」數據，好壞參半，工業增加值和固定資產投資遜預期，不過，社會零售銷售按年升2.7%，好過預期的2.6%，反映內地經濟增速未及預期，但零售消費有改善；房地產市場仍然難以激活，預期中央需要釋放更多刺激政策，提振信心。



外圍方面，美國通脹受到控制，7月消費物價指數按年升2.9%，為3年最低，偏緊的勞工市場構成通脹上升的風險正在下降，工資增長亦有所向下，失業率上升風險增加，但經濟未至於衰退，估計美國聯儲局毋須激進減息，以免帶來反效果，相信9月只會減息0.25厘，不過金融市場已經消化。

港股本周有望延續升勢（資料圖片）



大型科技股相繼公布業績，騰訊(00700)、京東(09618)業績好過預期，阿里巴巴(09988)管理層指料8月底完成香港雙重上市，為納入港股通掃除障礙。恒生指數上星期守得住16800點，短線可上望18000點。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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