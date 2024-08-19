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濠賭股業績對辦全線造好，銀娛豪派息獲大行唱好可看高一線？

19/08/2024

　　濠賭股早前受澳門擬將賭場「換錢黨」刑事化消息困擾，股價低迷，惟最近多家博企放榜，業績表現全都不錯，當中銀河娛樂(00027)大幅增派中期息至每股0.5元，上周五(16日)股價急彈逾半成。金沙中國(01928)則公布中期純利按年升逾兩倍，惟不派息。永利澳門(01128)純利大升17倍，派息7.5仙。濠賭股今早(19日)全線上升，有大行指銀娛是唯一錄得按季EBITDA增長的賭股，提高派息亦令人驚喜，料可看高一線。

 

（銀娛旗下「澳門銀河」網頁截圖）

 

銀娛中期純利升52%派息50仙　經調整EBITDA升37%

 

　　銀娛截至2024年6月30日止中期純利43.87億元，按年升51.8%，每股基本盈利1.003元，按年升51.51%；經調整EBITDA為60.1億元，升37%。派中期息50仙，去年同期派每股20仙特別息。


　　銀娛上半年收益214.71億元，升36.6%；除稅前溢利44.79億元，升52.1%。主要營運數據方面，期內淨博彩收益增41%至167.8億元。在扣除佣金和獎勵前，貴賓廳博彩收入增56%至26.9億元、中場收入增43%至160.2億元，角子機收入增61%至12.6億元。上半年銀娛非博彩收入增35%至30.9億元，建材收入增7%至16.1億元。

 

高盛：銀娛次季EBITDA勝預期　派息率升至五成令人驚喜


　　高盛發表研報指，銀娛為唯一錄得按季EBITDA增長的博彩股，公司第二季EBITDA按季升12%至32億元，勝於市場經下調預測的30億至31億元，受間接成本節省及2%每日經營開支削減支撐，並抵銷推廣支出對應博彩毛收佔比按季升1.8個百分點至17.3%的影響有餘。調整貴賓廳贏率後，其季度EBITDA實際按年升15%，受惠於建築材料業務季節性盈利增長及賭場表現改善。


　　高盛又指，銀娛宣布中期息每股0.5元，高於去年的0.2元，意味派息比率由以往的三成升至五成，令人驚喜，調整對其今年至2026年EBITDA預測最多1%，目標價由52.4元降至51.9元，維持「買入」評級。

 

摩通：為長線投資者帶來吸引力　麥格理：市佔率持續上升


　　摩通將銀娛評級由「中性」調升至「增持」，目標價43元，與美高梅中國(02282)同樣視為行業首選。摩通指，銀娛過去一年表現大幅跑輸大市，現時股價已經遠低於疫情時低位，達到8年來的低位。摩通對澳門或任何中國消費及休閒業者的投資情緒仍極為看淡，但認為銀娛能為長線投資者及對沖基金投資者帶來吸引力，例如估值便宜、股東回報改善、市場佔有率上升帶來的EBITDA近期持續增長。另外，銀娛派中期息每股0.5元，自2004年以來首次擺脫其慣常「特別股息」的名稱。派息比率也顯著上升至50%，相對於過去10年的30%，清楚顯示出更友善和慷慨的股東回報。

 

　　另麥格理稱，銀娛第二季經調整EBITDA利潤率按年升0.5個百分點，按季則增2.2個百分點，略勝該行及市場預期。由於集團的員工人數目前維持在約20000人的水平，預期營運開支將趨於穩定。另外，集團7月的市場佔有率較次季上升，而8月至今亦進一步上升。上調其2024至26年的淨利潤預測4.8%、7.1%及5.3%，以反映較高的經調整EBITDA利潤率預期，目標價由57.4元微降至56.8元，維持「跑贏大市」評級。

 

金沙中期純利升逾兩倍不派息　經調整物業EBITDA增近25%


　　另外，金沙中國截至2024年6月30日止中期純利5.41億美元，按年升2.09倍；每股基本盈利6.69美仙，不派中期息。期內淨收益35.51億美元，按年升22.7%；經調整物業EBITDA為11.7億美元，按年增加24.7%。

 

　　期內「澳門倫敦人」名匯翻新工程令金沙中國關閉了一間娛樂場以及1500間客房暫停服務。金沙中國母企LVS主席兼行政總裁Robert Goldstein稱，澳門業績受到「澳門倫敦人」重大的影響，惟仍取得穩健的季度EBITDA，預期澳門倫敦人二期及金光綜藝館重建計劃完成後，旗下產品優勢將更顯著。

 

永利澳門中期純利升17倍派息7.5仙　經調整EBITDA增57.5%

 

　　永利澳門截至6月30日止中期純利15.92億元，按年升17.2倍，每股盈利0.3元，派中期股息每股7.5仙。期內經營收益約147億元，升37.4%，娛樂場收益120.89億元，升46.15%，經調整EBITDA為43.52億元，增57.46%，經營溢利29.11億元，漲1.19倍。經營收益總額上升主要是由於博彩量及餐廳客流量上升。自澳門當局於去年1月取消疫情相關防護措施起，訪澳人次持續上升，令期內業務量增加。

 

溫傑：賭股已消化換錢黨刑事化消息　銀娛績優派息不錯可續持有

 

濠賭股業績對辦全線造好，銀娛豪派息獲大行唱好可看高一線？

（溫傑）

 

　　凱基投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，之前澳門擬將賭場換錢黨刑事化，對濠賭股無疑有影響，但衝擊是否很大令人懷疑，現時市場可能見賭股業績好開始消化有關消息，帶動其股價回升。其中銀娛次季EBITDA其實比表面數字更好，因其季內淨贏率偏低，會影響約2000萬元盈利，正常化後經調整EBITDA應會更多，更重要是公司派息也不錯。當市場消化了換錢黨刑事化的消息，加上有業績交出，而7、8月理論上是行業旺季，銀娛現價值得繼續持有。濠賭股此前表現差，其中銀娛及金沙股價更為落後，不建議換馬去其他賭股，銀娛金沙於低位應有其價值，尤其是銀娛，其新項目利好也應可慢慢於下半年在估值上反映。

 

　　濠賭股今早全線造好，銀娛升1.92%收報31.8元，連升3日，累升8.72%，成交3.52億元。金沙升1.36%報14.96元，美高梅升1.67%報10.98元，永利澳門升2.81%報5.49元，新濠(00200)升1.44%報4.23元，澳博(00880)升1.22%報2.48元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

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