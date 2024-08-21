港股 | 午市前瞻 | 恒指後市仍將偏軟 快手次季GMV增長放緩股價受壓

恒生指數半日報17345，跌165點或0.9%，主板成交近518億元。恒生中國企業指數報6121，跌74點或1.2%。恒生科技指數報3426，跌71點或2%。



恒指三大成交股份依次為京東集團(09618)、騰訊(00700)及阿里(09988)；京東集團報100.7元，跌11.5元或10.2%，成交40.25億元；騰訊報372.6元，升2.2元或0.6%，成交25.49億元；阿里報79.45元，跌0.95元或1.2%，成交23.58億元。國指三大成交股份依次為京東集團、快手(01024)及騰訊；快手報39.95元，跌4.45元或10%，成交26.87億元。科指三大成交股份依次為京東集團、快手及騰訊。

（快手網頁截圖）

林嘉麒：不排除恒指下試16400點





全球主要央行行長將於明天(22日)出席美國Jackson Hole的央行年會，市場靜待該會稍後可能釋放的信息。美股周二走勢偏軟，三大指數輕微低收。恒指今早低開近200點，開市後跌勢一度轉急，最多跌近279點。



元宇證券有限公司基金投資總監林嘉麒向《經濟通通訊社》表示，港股今日下跌，主要是受到傳言沃爾瑪計劃出售京東集團（09618）股份，影響市場氣氛。加上恒指自8月初反彈以來，累積升幅不小，在17400至17500點附近，缺乏繼續上升的動力。雖然美國9月減息已漸明朗，但市場始終關注中港經濟前景。



美國衰退憂慮減退，內地7月新增貸款更低於市場預期，經濟復甦跡象不明顯，港股吸引力因而下降。他預料恒指整體偏弱，最差情況或會下試8月初低位（約16441點）。若能穩守該位，與月初低位形成雙低，並在16400至17500區間上落便已不錯。只要有波幅，投資者便有炒作空間。





快手多個指標顯示增長空間受壓





快手公布，截至2024年6月30日止第二季度純利39.8億人民幣，按年升1.69倍；經調整利潤淨額為46.79億人民幣，按年升73.7%。期內，經調整EBITDA為63.44億人民幣，升47%；收入309.75億人民幣，按年升11.6%。今年上半年純利80.98億人民幣，按年升12.34倍；每股基本盈利1.87元人民幣，不派息。期內經調整利潤淨額為90.67億人民幣，升2.31倍。期內，經調整EBITDA為123.23億人民幣，升95.2%；收入603.83億人民幣，按年升14%。業績公布後，多家大行下調快手目標價，當中伯恩斯坦更將目標價降至45元。



快手中期業績亮麗，但股價今早跌一成左右，林嘉麒表示，快手業績整體而言算是不錯。但第二季度多個指標顯示，未來業務有增長放緩的跡象。首先，第二季GMV(商品成交金額)雖然按年升15%至3050億元，但較市場預估低約5%。另外，直播營業額按季下跌，以及活躍用戶的增長放緩，都讓市場擔心其未來的增長空間受壓。





京東或下試95元





《彭博社》引述知情人士稱，沃爾瑪正以每股24.85至25.85美元出售1.445億股，摩根士丹利負責安排本次交易。沃爾瑪、京東和摩根士丹利的代表暫未回覆置評請求。若成功賣出將標誌兩家公司結束合作。沃爾瑪2016年收購京東5%的股份，還將1號店賣給了後者。同年稍後沃爾瑪增持京東至10.8%。



京東ADR周二在美股市場收報28.19美元，盤後交易重挫11%至25.03美元。京東股價今早曾跌至98.7元，股價回到業績公布前。現時股價守住100元，但跌幅逾一成。林嘉麒指，沃爾瑪此時放售京東股份，除了不看好京東下半年的業務，也是看淡內地消費力。在內地社會消費疲弱的大環境下，電商前景難以幸免，要維持業務持續上升不容易。林嘉麒預料，京東股價不排除下試95元的可能，暫不建議撈底。

快手股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

京東集團股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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