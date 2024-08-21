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業績 | 港交所(388)中期純利跌3%至61.25億元，息4.36元

21/08/2024

業績 | 港交所(388)中期純利跌3%至61.25億元，息4.36元

 

　　

　　港交所(00388)公布，截至2024年6月30日止中期純利61.25億元，按年跌3%，每股基本盈利4.84元，派中期息4.36元，按年跌3%。


　　期內收入及其他收益為106.21億元，升0.4%；EBITDA（非HKFRS計量項目）為76.61億元，跌2.5%。

 

 



港交所第二季純利升8.6%，創歷年次季新高

 

 


　　港交所表示，今年第二季收入及其他收益以及溢利均創歷年第二季度的新高。今年第二季純利31.55億元，按年升8.6%，每股基本盈利2.49元，EBITDA(非HKFRS計量項目)錄39.56億元，升8.4%。

 

　　期內收入及其他收益54.2億元，升8%，公司資金的投資收益淨額為3.66億元，源於內部管理的公司資金的投資收益上升及外部組合的公平值收益淨額增加。

 

 

上半年滬深港通收入及其他收益按年升4.1%

 

 

　　2024年上半年滬深港通錄得穩健增長，北向及南向交易平均每日成交金額分別達1302億元人民幣及375億港元，較2023年上半年分別上升19%及11%。滬深港通自2023年3月起擴大合資格股份範圍，北向交易合資格股份新增逾千隻股票，令2024年上半年滬股通及深股通平均每日成交金額創歷年的半年度新高。因此，滬深港通的收入及其他收益按年增4.1%至11.99億元，其中8.71億元來自交易及結算活動。

 

 

半年集資額按年下跌25%至134億元

 



　　2024年上半年期間，港交所迎來新上市的公司共30家，集資額合共134億元，較2023年上半年下跌25%。新股市場在2024年第一季表現疲弱，但在第二季呈現復甦跡象，期內新上市的公司共18家，集資額合共86億元，新股數目和集資額分別較2024年第一季上升50%及79%。

 


　　港交所於2024年上半年迎來首家根據《上市規則》第十八C章3上市的公司，2024年上半年上市的發行人亦涵蓋多個不同行業，既有傳統消費行業也有生物科技相關行業等公司，反映香港資本市場持續強勁。新股上市申請數目仍然保持穩健，截至2024年6月30日共有107宗申請在處理中。

 

 

港交所陳翊庭：上半年業績穩健，對今年下半年保持審慎樂觀態度

 

 

　　港交所(00388)行政總裁陳翊庭表示，集團上半年業績穩健，其中，第二季度隨著市場回升及交投活躍，集團收入及其他收益和溢利均創當季新高。集團的多元化戰略持續顯現成效，衍生產品市場成交量屢創新高，LME上半年收費交易金屬合約的平均每日成交量按年升29%。融資活動保持韌性並出現回暖跡象，第二季上市新股數目及集資額分別較第一季上升50%及79%。

 


　　她指出，期內港交所取得了重要戰略進展，推出了多項措施進一步提升市場競爭力，包括就下調證券市場股票最低上落價位的建議諮詢市場意見、推出「互換通」最新優化措施以及準備2024年9月23日起實施惡劣天氣下正常交易的安排等。集團也宣布了一個重要的科技投資項目-開發「領航星衍生產品平台」，在科技賦能的進程上邁出重要一步，致力確保香港市場為迎接未來做好準備。

 


　　展望未來，她表示，儘管宏觀經濟前景仍然充滿不確定性，集團仍然對今年下半年保持審慎樂觀的態度。集團將與時俱進，不斷優化市場基礎設施，豐富集團的產品，擴大國際合作夥伴關係，持續提升香港市場的活力、韌性和競爭力。集團也期待與所有合作夥伴和持份者緊密合作，落實集團戰略。

 

撰文：經濟通採訪組

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