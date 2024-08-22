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東亞 | 東亞銀行中期純利跌兩成至21.11億元，派息減至0.31元

22/08/2024

東亞 | 東亞銀行中期純利跌兩成至21.11億元，派息減至0.31元

　　

　　東亞(00023)公布，截至2024年6月30日止中期純利21.11億元，按年跌19.9%；每股基本及攤薄盈利69仙，按年減少20.69%；派發中期息31仙，按年減少13.89%。


　　期內利息收入203.79億元，升8.1%；淨利息收入82.28億元，升2.3%；服務費及佣金收入淨額為14.18億元，按年跌2.21%。

 

 

東亞銀行上半年淨利息收入升2.3%，減值損失增19.2%

 

 

　　東亞銀行期內淨利息收入增加2.3%至82.28億元。淨息差按年擴闊7個基點，由2.03%上升至2.1%。


　　該行指出，由於市場情緒持續低迷，服務費及佣金收入淨額按年輕微減少2.2%至14.18億元。來自貿易融資和第三方保單銷售的佣金淨收入增加，抵銷了貸款業務及信用卡淨收入的下跌。此外，交易及對沖淨額，以及其他金融工具的淨表現增加9%至7億元。非利息收入增加1.1%至22.56億元。年化平均資產回報率為0.4%，而年化平均股東權益回報率為3.7%。

 

 

6月底減值貸款比率降至2.62%，內地商業房地產佔貸款損失撥備約52%

 


　　上半年，東亞銀行錄減值損失29.77億元，按年增19.2%。減值貸款比率由2023年12月底的2.69%，下降至2024年6月底的2.62%。


　　集團指，今年上半年的金融工具之減值損失為28.81億元，雖然錄得按年升幅，但較2023年下半年的水平有所下降。內地商業房地產行業繼續是影響資產質素的主因，佔貸款損失撥備約52%。

 

 

成本對收入比率升1.2個百分點

 



　　上半年，東亞經營支出增加4.9%至48.13億元；成本對收入比率輕微上升1.2個百分點至45.9%。


　　期內，客戶存款總額上升0.2%至6301.09億元。其中，活期存款和往來存款帳戶結餘減少72.54億元，或11.1%；儲蓄存款增加79.50億元，或6.7%；而定期存款則增加8.15億元，或0.2%。於2024年6月底，包括客戶存款及所有已發行存款證的存款總額為港幣6526.81億元。
　　6月底，客戶墊款總額5353.1億元，較去年12月底微增0.6%。

 

 

東亞中國上半年淨溢利按年跌19%，減值貸款比率降至2.66%

 

 

　　期內東亞中國上半年錄得經營收入25.63億元，按年下降3.2%，按固定匯率計算則持平。集團指，與去年下半年比較，經營收入回升6.4%，主要由於東亞中國具針對性地開拓新業務及應對不利市場環境。淨溢利達1.1億元，扭轉了去年下半年錄得的虧損，但按年仍下跌19%。

 

 

東亞中國貸款總額增5.3%，減值貸款比率降至2.66%

 



　　集團指，東亞中國的貸款總額較2023年底增長5.3%至1491.19億元，主要由於東亞中國在國家政策支持的目標策略行業和貿易融資業務方面穩步上升，而對房地產的風險敞口則持續減低。


　　由於採取了有效的管理資產質素措施，金融工具之減值損失減少13.7%至7.19億元。同時，東亞中國透過有序退出高風險客戶，並加快追收款項，減值貸款比率較2023年底下降2個基點至2.66%。

 

 

內地房地產相關貸款的佔比降至17.5%


　　批發銀行方面，上半年經營收入下跌5.6%。由於持續降低風險，房地產相關貸款的佔比由去年同期的25%下降至17.5%。來自交易銀行的淨服務費收入躍升75.9%，而今年以來貿易融資業務組合增長達35.8%。低成本存款的佔比按年上升6.7個百分點，佔存款基礎的54.8%。


　　截至2024年6月30日，東亞中國在內地設有30間分行和31間支行，業務遍及38個城市。東亞中國在大灣區設有20個網點，覆蓋區內的所有城市，是大灣區網絡覆蓋最全面的外資銀行之一。

 

 

東亞銀行料下半年本港貸款需求較弱，不擔心中小企壞帳情況

 

　　東亞銀行聯席行政總裁李民橋在業績發布會上表示，上半年東亞撥備為28.8億元，當中24%與本港房地產有關，他指本港房地產的不良貸款率並不顯著，當中有85%為有抵押貸款，對該行現時的撥備情況感到舒適。


　　市場對美國9月減息的預期升溫，他表示，預期本港跟隨美國減息速度會較慢，對該行的淨利息收入影響不會太大，又預期下半年香港貸款需求將會較弱。


　　他表示，今年上半年該行中小企客戶人數升4.1%，而中小企貸款佔該行香港總貸款15%，又指該行對相關貸款「我地係應貸得貸」，不擔心中小企壞帳情況，該行中小企不良貸款比率並不顯著，對香港前景持樂觀態度，相信未來減息將會減輕中小企及其他還款人的負擔。


　　東亞在中期業績報告中提及，由於抵押品價值下跌，該行亦為若干香港地產商的貸款作出撥備。東亞銀行風險總監陳淑佩表示，當中涉及有問題戶口為香港物業投資者，並非香港地產商，相關貸款歸屬為香港房地產不良貸款，又指其中兩位投資者的金額較大，在高息環境遇到困難，所以為相關貸款進行降級。


　　陳淑佩續指，上述投資者有流動性問題，該行並沒有要求相關投資者增加抵押品，該行安排相關投資者作延期還款，但最後仍是面臨困難，其後便要降級為壞帳，又指今年該行在相關撥備充足，不排除有客戶在今年下半年會面臨更困難環境，現時未見有需要作大量撥備。


　　東亞銀行聯席行政總裁李民斌表示，未來就內房大幅撥備機會不高。

 

撰文：經濟通採訪組

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