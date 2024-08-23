  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 恒指守穩上升通道仍樂觀 網易令市場失望料未跌完

23/08/2024

　　恒生指數半日報17573，跌67點或0.4%，主板成交近417億元。恒生中國企業指數報6199，跌24點或0.4%。恒生科技指數報3455，跌53點或1.5%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、中國平安(02318)及阿里(09988)；騰訊報377.6元，跌0.2元或不足0.1%，成交28.32億元；中國平安報35.55元，升1.25元或3.6%，成交14.81億元；阿里報81.95元，升0.3元或0.4%，成交14.66億元。國指三大成交股份依次為騰訊、中國平安及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及網易(09999)；網易報124.6元，跌18.4元或12.9%，成交13.4億元。

 

港股 | 午市前瞻 |

(網易遊戲《魔獸世界》截圖)

 

　　
李偉傑：恒指有上揚跡象  守穩17300仍樂觀



　　港股走勢膠著，半日續徘徊在50天線附近。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，近期市況有穩步上揚跡象，雖然每日變化不大，但都未有出現急跌，預計大市正蓄勢回升，但觀望氣氛濃厚令力度偏弱。


　　他提到，恒指自8月5日以來已形成短期上升通道，如守穩目前的上升軌延伸支持位約17300，則仍有機會反覆向上，觀望外圍Jackson Hole全球央行年會及下周多隻中資金融股業績能否帶動恒指回升。



網易勢下試113元  3A遊戲開發需時



　　網易(09999)與暴雪今4月再度合作，市場憧憬復合有望帶動網易業績表現，可惜網易昨日公布第二季經調整純利按年跌13%至78億元人幣，差過市場預期，第二次中期息亦按年減少17%至8.7美仙，拖累股價半日最多跌近一成半。李偉傑指，與暴雪的復合提高市場對網易的憧憬，但今次明顯令市場大失所望，造成今早超過一成的跌幅。


　　他認為，與暴雪復合理論上有利網易，但今次業績似乎未能反映相關預期，認為目前股價跌穿140元重要橫行區支持後將面臨較大調整，不建議現價撈底，有可能跌至去年低位約113元才有支持，因屆時才可能充分反映市場對今次業績的看法。


　　近期內地首款3A遊戲《黑神話：悟空》席捲全球，引起市場對相關股份，以至3A遊戲發展的關注。李偉傑認為，網易背靠暴雪，在3A遊戲發展上同樣令人期待，如真有同樣爆款出自網易旗下，相信亦有利擴闊網易版圖。但要留意3A遊戲所需投入巨大，要開發一款有如《黑神話：悟空》一樣的遊戲極為需時，投資者要等網易追上熱潮需要有耐性。

 

港股 | 午市前瞻 |

網易股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

其他百度/網易相關新聞：
百度網易季績欠驚喜，同遭大行降目標，股價急跌博唔過？
大行報告 | 網易、百度、B站、港交所、友邦、平保及瑞聲績後點部署？一表盡掌握
《行業數據》７月３５中國遊戲商躋身全球收入榜，吸金２０億美元
《外資精點》高盛：百度季績好壞參半，維持買入評級目標１２７元
《外資精點》高盛：網易估值低企續籲買入，惟削目標價近９％
李彥宏：文心大模型日均調用量逾６億，未來２至３年ＡＩ競爭激烈
《外資精點》摩通料網易（９９９９）股價績後反應負面，評級增持

【你點睇】工聯會調查指外勞輸入政策影響漸現，多個行業失業比例較高，促暫停輸入外勞，你是否認同？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01854

中國萬天控股

1.060

異動股

02418

德銀天下

0.800

異動股

01821

ESR

11.880

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 41,060.70
    +347.92 (+0.855%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,617.57
    +46.93 (+0.842%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 17,821.38
    +202.02 (+1.147%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升35.954
變動率︰+5.549%
較港股︰+1.14%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升23.540
變動率︰+2.137%
較港股︰+0.38%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升4.696
變動率︰+1.688%
較港股︰-0.51%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌12.051
變動率︰-3.496%
較港股︰+0.43%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升14.910
變動率︰+15.044%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升85.485
變動率︰+3.044%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌139.645
變動率︰-5.126%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.345
變動率︰-9.808%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升13.918
變動率︰+8.648%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升209.750
變動率︰+5.705%
M
Macy's
按盤價(USD)︰升16.005
變動率︰+5.504%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升219.420
變動率︰+4.158%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/08/2024 14:54 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：23/08/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/08/2024 14:54 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01854 中國萬天控股
  • 1.060
  • 02418 德銀天下
  • 0.800
  • 01821 ESR
  • 11.880
  • 01711 歐化
  • 0.068
  • 00669 創科實業
  • 105.000
股份推介
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.650
  • 目標︰$100.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 47.750
  • 目標︰--
  • 01277 力量發展
  • 1.150
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 54.500
  • 目標︰$60.40
  • 01833 平安好醫生
  • 10.140
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.650
  • 00700 騰訊控股
  • 375.600
  • 00941 中國移動
  • 75.000
  • 00001 長和
  • 41.350
  • 00005 滙豐控股
  • 66.850
報章貼士
  • 01299 友邦保險
  • 54.500
  • 目標︰$58.00
  • 02018 瑞聲科技
  • 32.750
  • 目標︰$34.00
  • 03931 中創新航
  • 12.600
  • 目標︰$13.60
熱炒概念股
  • 晶片 More
  • 01347 華虹半導體
  • 16.980
即時重點新聞

23/08/2024 19:25  證監會港交所短期放寬18C上市和SPAC併購要求，降市值門檻

23/08/2024 11:59  金管局聯同3大行設中小企融資專責小組，冀按揭審批2周內有結果

23/08/2024 16:50  《盤後部署》美降息近恒指危機並存，網易被質現價夠抵買

23/08/2024 16:56  滙豐英國冀5年內將財富業務資管規模增加一倍至千億英鎊

23/08/2024 16:02  《本港樓市》中原CCL按周跌0.4%，連跌3周逼138點目標

23/08/2024 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入２７﹒２９億元，買盈富沽海爾智家

23/08/2024 09:01  【大行炒Ｄ乜】網易、百度績後遭眾大行削價，瑞聲獲唱好

23/08/2024 16:41  《財資快訊》美電升報７﹒７９７９，隔夜拆息較上日跌至２﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 住建部稱樓市現積極變化，商務部擬增大排量車進口稅新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

百度網易季績欠驚喜，同遭大行降目標，股價急跌博唔過？新文章
人氣文章

新聞>香港政情

施政報告 | 李家超：在經濟挑戰中找機遇，搶人才搶企業等見成果新文章
品味生活
生活
人氣文章

手機情報站．徐帥

HMD首款自家品牌手機Skyline登場！可買官方零件自行維修？$3,398中階手機設三攝鏡頭
人氣文章

著數速遞

電腦節2024 | 電腦節8.23開鑼！場內超多科技產品優惠：入場即抽$500禮券 / $20搶手提電腦 / 限量Samsung平板$499！設體驗區玩電腦、AR閃避球
人氣文章

著數速遞

機票優惠 | 今期超筍2大平機票！HK Express韓國二人買去程送回程、包32kg行李 / ANA最平$3,185起飛日本、免費坐兩程日本國內航段！即睇優惠詳情
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

女神金世正、李一桐親身演繹！Longchamp全新Le Roseau手袋系列：亮眼金屬竹節飾釦、多種尺寸配色，滿足日常穿搭！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

女王繼續分享經歷！用鞭有特別技巧？自製藤條雞毛掃最有快感？奇怪要求同兒時經歷有關？扮「木乃伊」超驚嚇！最開眼界係呢款道具
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

人氣韓國小眾品牌 Emis：Jisoo、韓韶禧、孔孝真、宋慧喬都愛！推介三件大熱單品
健康好人生 Health Channel
人氣文章
處暑早晚溫差大！中醫：夏末秋初少食耗散肺氣辛味食物、要潤肺生津清熱！推介15款滋陰潤燥食材！教煲蘋果木耳薏米瘦肉湯新文章
人氣文章
末期肺癌老翁只剩9個月命返希臘生活奇蹟延命45年！「藍區」島上醫生、料理達人分享長壽秘訣：慢活！吃大蒜！5個大蒜食譜分享新文章
人氣文章
日本旅行注意！東京居酒屋爆痢疾食物中毒！5人中招腹瀉發燒24年來首次再現！傳染力高教你5招預防感染新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/08/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/08/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/08/2024 02:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/08/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事23/08/2024
神州經脈 | 住建部稱樓市現積極變化，商務部擬增大排量車進口稅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

千軍易得一將難求，港如何搶人才？

23/08/2024 07:45

大國博弈

高息定存 | 恒生3個月降至3.6厘，星展兩年期削至2.75...

19/08/2024 16:09

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金