港股 | 午市前瞻 | 恒指守穩上升通道仍樂觀 網易令市場失望料未跌完

恒生指數半日報17573，跌67點或0.4%，主板成交近417億元。恒生中國企業指數報6199，跌24點或0.4%。恒生科技指數報3455，跌53點或1.5%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、中國平安(02318)及阿里(09988)；騰訊報377.6元，跌0.2元或不足0.1%，成交28.32億元；中國平安報35.55元，升1.25元或3.6%，成交14.81億元；阿里報81.95元，升0.3元或0.4%，成交14.66億元。國指三大成交股份依次為騰訊、中國平安及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及網易(09999)；網易報124.6元，跌18.4元或12.9%，成交13.4億元。

(網易遊戲《魔獸世界》截圖)



李偉傑：恒指有上揚跡象 守穩17300仍樂觀





港股走勢膠著，半日續徘徊在50天線附近。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，近期市況有穩步上揚跡象，雖然每日變化不大，但都未有出現急跌，預計大市正蓄勢回升，但觀望氣氛濃厚令力度偏弱。



他提到，恒指自8月5日以來已形成短期上升通道，如守穩目前的上升軌延伸支持位約17300，則仍有機會反覆向上，觀望外圍Jackson Hole全球央行年會及下周多隻中資金融股業績能否帶動恒指回升。





網易勢下試113元 3A遊戲開發需時





網易(09999)與暴雪今4月再度合作，市場憧憬復合有望帶動網易業績表現，可惜網易昨日公布第二季經調整純利按年跌13%至78億元人幣，差過市場預期，第二次中期息亦按年減少17%至8.7美仙，拖累股價半日最多跌近一成半。李偉傑指，與暴雪的復合提高市場對網易的憧憬，但今次明顯令市場大失所望，造成今早超過一成的跌幅。



他認為，與暴雪復合理論上有利網易，但今次業績似乎未能反映相關預期，認為目前股價跌穿140元重要橫行區支持後將面臨較大調整，不建議現價撈底，有可能跌至去年低位約113元才有支持，因屆時才可能充分反映市場對今次業績的看法。



近期內地首款3A遊戲《黑神話：悟空》席捲全球，引起市場對相關股份，以至3A遊戲發展的關注。李偉傑認為，網易背靠暴雪，在3A遊戲發展上同樣令人期待，如真有同樣爆款出自網易旗下，相信亦有利擴闊網易版圖。但要留意3A遊戲所需投入巨大，要開發一款有如《黑神話：悟空》一樣的遊戲極為需時，投資者要等網易追上熱潮需要有耐性。

網易股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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