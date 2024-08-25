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一周部署 | 重點關注內銀內險業績，美國PCE出爐點燃通脹？（有片）

25/08/2024

　　港股進入業績高峰期，幾乎各板塊都有大型公布業績，面對美國聯儲局很大可能在9月開始進入減息期，內地並無通脹壓力，反而仍受通縮威脅，利率有機會進一步下降，對內銀及內險股業績或產生負面影響。

 

　　多家主要內銀本周公布業績，周三(28日)有中信銀行(00998)及交通銀行(03328)，中國銀行(03988)周四(29日)公布業績，而建設銀行(00939)、工商銀行(01398)及農業銀行(01288)則於周五(30日)公布業績，宜留意。

 

　　內險股方面，中國太平(00966)及眾安在綫(06060)周二(27日)公布業績，翌日則有中國財險(02328)及中國人保(01339)。中國太保(02601)、新華保險(01336)及中國人壽(02628)亦於周四公布業績。

 

　　另外，還有多隻恒指重磅股公布中期業績，例如中石油(00857)、安踏體育(02020)、海底撈(06862)、華潤電力(00836)、比亞迪(01211)、比亞迪電子(00285)、美團(03690)、理想汽車(02015)、呷哺呷哺(00520)、蒙牛乳業(02319)等。國際金價近日屢創新高，黃金相關股如山東黃金(01787)及靈寶黃金(03330)本周三公布的中期業績，預料對金價前景有正面看法。

 

　　外圍方面，除了美聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會的及言受到關注之外，本周四德國公布7月份CPI，以及美國公布第二季GDP初值將成為市場焦點。此外，周五日本公布8月份東京CPI及7月份失業率，加拿大公布第二季GDP，以及美國公布8月芝加哥採購經理指數及7月份PCE，亦料影響美聯儲局等相關央行的貨幣政策取態。

 

上市公司業績、重要經濟數據及消息等：

 

一周部署 | 重點關注內銀內險業績，美國PCE出爐點燃通脹？（有片）

 

一周部署 | 重點關注內銀內險業績，美國PCE出爐點燃通脹？（有片）

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 重點關注內銀內險業績，美國PCE出爐點燃通脹？（有片）

 

李澤銘：市場觀望今晚鮑威爾講話內容 | 恒指最快9月現突破？ | 內銀股績前吼得過？

 

 

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