港股 | 蕭猷華：恒指上望18500點，油股看俏

恒生指數上星期窄幅上落，高低波幅只有453點，目前來看，雖然確認擺脫早前因日圓拆倉而出現的下行風險，不過內地股市走勢疲弱，上證綜合指數在2900點屢攻不破，加上外資對內地經濟動力仍未重拾信心，而且亦等待中央出手更多刺激經濟措施。縱使鮑威爾在Jackson Hole年會放鴿，料恒指可衝上18500點，但要更上一層樓，A股必須領軍，暫時內地股市仍欠上升催化劑。



美國聯儲局主席鮑威爾在一年一度的Jackson Hole年會講話，指通脹上升壓力減少，勞動市場風險正在增加，是時候調整貨幣政策。筆者認為言論沒驚喜，屬市場預期之內。

油組增產機會不大，油股可趁低吸納。(Shutterstock)



國際油價上星期回穩，紐約期油在每桶71美元附近有支持，市場因擔心美國經濟衰退，加上中東緊張局勢降溫，拖累油價下跌。與此同時，OPEC+在下星期開始，結束自願減產協議，雖然意味油組有機會增加產量，但以目前供求狀況，增加產量機會不大。筆者認為可趁低吸納油股，中海油(00883)對油價走勢最敏感，現水平可吸納，目標23.5元，20元止蝕。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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