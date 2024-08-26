美股 | 鮑威爾派降息定心丸，美股大盤漲聲一片

鮑威爾發出迄今最明確的9月份降息訊號

聯儲局主席鮑威爾在傑克遜霍爾全球央行年會，發出迄今最明確的9月份降息訊號。投資者獲派定心丸，美國股市上周五（23日）全線上漲。



道指上漲462.3點，或1.1%，報41175.08點。標普500上漲63.97點，或1.2%，報5634.61點。納指上漲258.44點，或1.5%，報17877.79點。分析指，雖然華爾街已經充分消化聯儲局下月開始放鬆貨幣政策的可能性，但鮑威爾有關「降息時機已經到來」的言論，等於是給這種觀點正式蓋了章。



外電指出，鮑威爾演講中還有很多其他方面的內容不容忽視，比如承認近期在通脹方面取得了進展。此外，他認為經濟將以穩健的速度成長。但較為重要的是他強調「勞動力市場降溫」，這被視為聯儲局將採取行動避免經濟明顯放緩。

日圓等主要貨幣兌美元漲逾1%

美匯指數大幅下跌0.82%，至100.68。包括日圓在內的一系列主要貨幣，兌美元上漲超過1%。美元兌日圓一度下跌1.5%，觸及144.05。日本央行行長植田和男在國會聽證會上繼續傳遞今年可能加息的信號。



英鎊兌美元一度上漲1.1%，至1.323，創2022年3月以來最高水平。歐元兌美元漲0.7%，至1.1191。美元兌加元跌0.8%，至1.351。澳元、紐元兌美元雙雙上漲逾1%。



金價上漲1%，現貨金漲1.15%，至每盎司2511.91美元。紐約期金漲1.19%，至2546.7美元。原油追隨風險資產走高。紐約期油上漲2.5%，收於每桶74美元上方。布蘭特期油上漲2.3%，收於每桶79.02美元。

撰文：經濟通採訪組

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