拼多多前景展望悲觀遭大行狠劈目標，阿里京東受累急挫可趁機吸？

內地電商拼多多(PDD)次季收入不及預期，而管理層給予的前景展望悲觀，指鑑於市場競爭加劇及外部挑戰，料收入和盈利增速將承壓，並表明未來幾年不會進行回購及分紅，其ADR股價隔晚急挫28.5%收報100美元，市值蒸發553.8億美元，並遭多間大行狠劈目標價。受拼多多拖累，同業京東集團(09618)及阿里巴巴(09988)今日(27日)也曾急插半成。不過，阿里明日(28日)完成雙重主要上市，並料於下月納入港股通獲北水支持，京東近期公布業績勝預期，或可趁股價回調吸納。

（Shutterstock）

拼多多料收入增速和盈利能力承壓 未來幾年不會回購及分紅



拼多多次季收入970.6億元人民幣，按年增86%，不及預期的999.85億元人民幣；純利320億元人民幣，按年增144%；經調整淨利344.32億元人民幣，按年增125%，勝預期的301億元人民幣。拼多多董事長兼聯席CEO陳磊表示，對過去數季度取得的紮實進展感到鼓舞，但也看到了未來的許多挑戰，拼多多已準備好承受短期犧牲，以至潛在盈利能力下跌。集團另一聯席CEO趙佳臻又稱，次季營收增速按季放緩，展望未來，由於競爭加劇和外部挑戰，收入增長不可避免地面臨壓力，「隨著我們繼續堅決投資，盈利能力也可能受到影響。」



拼多多同時宣布，為了進一步深化平台的生態建設，投入百億資源扶持新質商家，並推出交易手續費減免計劃，未來一年，預計減免優質商家100億元人民幣交易手續費。另外，拼多多旗下海外平台Temu迅速崛起之際，亦面臨愈來愈多監管審查。陳磊指，海外環境變化加速，不確定性因素持續增加，經營也受非正常的商業因素干擾，但仍會堅持全球化的發展部署。

花旗：管理層拒絕任何股東回報舉措 降目標價至120美元



花旗發表研報指，鑑於拼多多與投資者的溝通有限、缺乏營運指標、財務明細披露等，加上管理層對未來的保守展望，其股價料於區間波動，直至公司能通過數個季度的持續業績好轉，以重獲投資者信心。由於公司管理層仍拒絕任何股東回報舉措，將其目標價由194美元降至120美元，評級由「買入」降至「中性」。



麥格理亦將拼多多評級由「跑贏大市」降至「中性」，以反映公司盈利展望黯淡。該行指，雖然拼多多能維持國內市場佔有率，公司目前正加快品牌推廣以確保生態圈的質素，亦對其國際電商平台Temu的長期定位之正面觀感不變，但市場需要更多時間才將Temu納入至估值。上調公司今明兩年盈利預測分別15%及23%，惟下調估值基礎，由預測今年市盈率20倍削至10倍，與國內電商同業相若，以反映未來盈利能力可見度惡化，目標價相應由220美元下調43%至126美元。

大摩：在線營銷服務收入遜預期 美銀：對往後展望非常保守

大摩稱，拼多多次季在線營銷服務收入增長遜預期，意味消費疲弱及競爭激烈。然而，管理層對長期獲利能力下降的評論過於保守。預測拼多多第三季和全年收入將按年分別增長43%和57%，而non-GAAP純利將分別達280億和1240億元人民幣，將其目標價從220美元降至150美元。



美銀證券表示，拼多多第二季業績好壞參半，縱使盈利顯示較同業更為穩固的動力，但管理層對下半年與往後增長及盈利展望論調非常保守。拼多多管理層提出多項不可避免趨勢，包括收入進一步放緩、長遠盈利能力下降，加上短期沒有資本回報計劃，引發投資者震驚。為反映公司未能逃離宏觀逆風及宣布100億元人民幣回贈以建立健康商戶生態圈，下調其今年至2026年收入預測7%至14%及非公認會計準則淨利潤預測3%至20%，目標價由206美元降至170美元，維持「買入」評級。

阿里明完成雙重上市有望納港股通 高盛：料觸發逾千億潛在資金流入

值得留意，阿里巴巴將於明日(28日)完成香港聯交所及紐交所雙重主要上市，有望趕及9月5日港股通檢討，並於9月9日獲納入港股通名單。高盛預料，阿里獲納入港股通後，有可能帶來150億至160億美元(約1170億至1248億元)潛在資金流入。

高盛又繼續看到阿里注重股東回報的策略，預料廣告科技工具升級及近期軟件服務費帶來的客戶管理收入增長，可推動第二季盈利，同時收入恢復增長後，或觸發估值巨大修復空間。而今年來阿里GMV增長再次加快，反映公司增長調整及用戶至上的發展策略奏效，而以淘寶天貓作為發展核心的戰略正順利推進，維持「買入」評級，目標價為105元。

京東次季經調整盈利遠勝預期 大和予目標價157元

另京東早前公布次季經調整盈利按年升69%至144.6億元人民幣，遠勝預期，收入則升1.2%至近2914億元人民幣，符合預期。大和指，京東第二季盈利勝預期，今年淨利潤率可能會上升，催化劑是政府家電以舊換新政策的實施及快於預期的股票回購，將其2024至2026年每股盈利預測上調1至15%，予目標價157元，維持「買入」評級。

摩通認為，京東的策略調整及估值已到轉捩點，預計其股價將於未來6至12個月內跑贏大市。股價上行催化劑將是收入增長改善，以及市場對其未來數季盈測或有上調機會，預計公司下半年及之後的經營溢利率或淨利潤率將達到4%以上，因管理層已調整策略，專注於自身實力而不是盲目追求低價，因此上調其今明兩年經調整每股盈測，評級由「中性」升至「增持」，目標價由130元升至140元。

黃偉豪：受累經濟前景電商增長或放慢 惟京東業績有驚喜較值博

今日《開市Good Morning》節目請來中薇證券研究部董事黃偉豪，他指過去市場對拼多多較樂觀，覺得公司過去幾年業績比同業阿里及京東優勝，打進低端市場奏效，增長很快，股價一向較強，最終業績與市場期望有落差，收入低於預期，股價昨日盤前即跌逾一成，而之後管理層對前景展望令人更審慎，令股價愈跌愈多，往後兩三季盈利水平可能與預期繼續高增長有較大落差，自然令估值有較大下調空間，股價急跌正反映此情況，現仍難言是否已跌夠，加上沒回購憧憬，料短線震盪性仍大。

黃偉豪又指，隨著拼多多於下沉市場取得成功，阿里及京東也會趨向該市場發展，令競爭加劇，加上來自海外電商的競爭，兼且大家對經濟前景尤其內地經濟較審慎，平價貨也會考慮清楚才買，就算沒類似拼多多的預告，電商增長放慢不出奇。同業阿里及京東今日受累拼多多因素，股價下跌也在預期內，而在本輪業績期過後，三隻電商股中似乎京東較樂觀，因只有京東績後有盈利預測上調，除因此前股價太低殘，其業績也確有驚喜，盈利預測上調應可拉高估值，若三者股價都回落，可先考慮京東。

阿里今日跌4.02%收報79.95元，成交67.92億元；京東跌3.69%報101.7元，成交16.97億元。其他科技股表現各異，騰訊(00700)跌0.05%報381.8元，美團(03690)跌2.57%報106.2元，百度(09888)升1.26%報84.6元，網易(09999)升2.81%報131.6元，快手(01024)跌1.11%報40元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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