  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

拼多多前景展望悲觀遭大行狠劈目標，阿里京東受累急挫可趁機吸？

27/08/2024

　　內地電商拼多多(PDD)次季收入不及預期，而管理層給予的前景展望悲觀，指鑑於市場競爭加劇及外部挑戰，料收入和盈利增速將承壓，並表明未來幾年不會進行回購及分紅，其ADR股價隔晚急挫28.5%收報100美元，市值蒸發553.8億美元，並遭多間大行狠劈目標價。受拼多多拖累，同業京東集團(09618)及阿里巴巴(09988)今日(27日)也曾急插半成。不過，阿里明日(28日)完成雙重主要上市，並料於下月納入港股通獲北水支持，京東近期公布業績勝預期，或可趁股價回調吸納。

 

（Shutterstock）

 

拼多多料收入增速和盈利能力承壓　未來幾年不會回購及分紅


　　拼多多次季收入970.6億元人民幣，按年增86%，不及預期的999.85億元人民幣；純利320億元人民幣，按年增144%；經調整淨利344.32億元人民幣，按年增125%，勝預期的301億元人民幣。拼多多董事長兼聯席CEO陳磊表示，對過去數季度取得的紮實進展感到鼓舞，但也看到了未來的許多挑戰，拼多多已準備好承受短期犧牲，以至潛在盈利能力下跌。集團另一聯席CEO趙佳臻又稱，次季營收增速按季放緩，展望未來，由於競爭加劇和外部挑戰，收入增長不可避免地面臨壓力，「隨著我們繼續堅決投資，盈利能力也可能受到影響。」


　　拼多多同時宣布，為了進一步深化平台的生態建設，投入百億資源扶持新質商家，並推出交易手續費減免計劃，未來一年，預計減免優質商家100億元人民幣交易手續費。另外，拼多多旗下海外平台Temu迅速崛起之際，亦面臨愈來愈多監管審查。陳磊指，海外環境變化加速，不確定性因素持續增加，經營也受非正常的商業因素干擾，但仍會堅持全球化的發展部署。

 

花旗：管理層拒絕任何股東回報舉措　降目標價至120美元


　　花旗發表研報指，鑑於拼多多與投資者的溝通有限、缺乏營運指標、財務明細披露等，加上管理層對未來的保守展望，其股價料於區間波動，直至公司能通過數個季度的持續業績好轉，以重獲投資者信心。由於公司管理層仍拒絕任何股東回報舉措，將其目標價由194美元降至120美元，評級由「買入」降至「中性」。


　　麥格理亦將拼多多評級由「跑贏大市」降至「中性」，以反映公司盈利展望黯淡。該行指，雖然拼多多能維持國內市場佔有率，公司目前正加快品牌推廣以確保生態圈的質素，亦對其國際電商平台Temu的長期定位之正面觀感不變，但市場需要更多時間才將Temu納入至估值。上調公司今明兩年盈利預測分別15%及23%，惟下調估值基礎，由預測今年市盈率20倍削至10倍，與國內電商同業相若，以反映未來盈利能力可見度惡化，目標價相應由220美元下調43%至126美元。

 

大摩：在線營銷服務收入遜預期　美銀：對往後展望非常保守

 

　　大摩稱，拼多多次季在線營銷服務收入增長遜預期，意味消費疲弱及競爭激烈。然而，管理層對長期獲利能力下降的評論過於保守。預測拼多多第三季和全年收入將按年分別增長43%和57%，而non-GAAP純利將分別達280億和1240億元人民幣，將其目標價從220美元降至150美元。


　　美銀證券表示，拼多多第二季業績好壞參半，縱使盈利顯示較同業更為穩固的動力，但管理層對下半年與往後增長及盈利展望論調非常保守。拼多多管理層提出多項不可避免趨勢，包括收入進一步放緩、長遠盈利能力下降，加上短期沒有資本回報計劃，引發投資者震驚。為反映公司未能逃離宏觀逆風及宣布100億元人民幣回贈以建立健康商戶生態圈，下調其今年至2026年收入預測7%至14%及非公認會計準則淨利潤預測3%至20%，目標價由206美元降至170美元，維持「買入」評級。

 

阿里明完成雙重上市有望納港股通　高盛：料觸發逾千億潛在資金流入

 

　　值得留意，阿里巴巴將於明日(28日)完成香港聯交所及紐交所雙重主要上市，有望趕及9月5日港股通檢討，並於9月9日獲納入港股通名單。高盛預料，阿里獲納入港股通後，有可能帶來150億至160億美元(約1170億至1248億元)潛在資金流入。

 

　　高盛又繼續看到阿里注重股東回報的策略，預料廣告科技工具升級及近期軟件服務費帶來的客戶管理收入增長，可推動第二季盈利，同時收入恢復增長後，或觸發估值巨大修復空間。而今年來阿里GMV增長再次加快，反映公司增長調整及用戶至上的發展策略奏效，而以淘寶天貓作為發展核心的戰略正順利推進，維持「買入」評級，目標價為105元。

 

京東次季經調整盈利遠勝預期　大和予目標價157元

 

　　另京東早前公布次季經調整盈利按年升69%至144.6億元人民幣，遠勝預期，收入則升1.2%至近2914億元人民幣，符合預期。大和指，京東第二季盈利勝預期，今年淨利潤率可能會上升，催化劑是政府家電以舊換新政策的實施及快於預期的股票回購，將其2024至2026年每股盈利預測上調1至15%，予目標價157元，維持「買入」評級。

 

　　摩通認為，京東的策略調整及估值已到轉捩點，預計其股價將於未來6至12個月內跑贏大市。股價上行催化劑將是收入增長改善，以及市場對其未來數季盈測或有上調機會，預計公司下半年及之後的經營溢利率或淨利潤率將達到4%以上，因管理層已調整策略，專注於自身實力而不是盲目追求低價，因此上調其今明兩年經調整每股盈測，評級由「中性」升至「增持」，目標價由130元升至140元。

 

黃偉豪：受累經濟前景電商增長或放慢　惟京東業績有驚喜較值博

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來中薇證券研究部董事黃偉豪，他指過去市場對拼多多較樂觀，覺得公司過去幾年業績比同業阿里及京東優勝，打進低端市場奏效，增長很快，股價一向較強，最終業績與市場期望有落差，收入低於預期，股價昨日盤前即跌逾一成，而之後管理層對前景展望令人更審慎，令股價愈跌愈多，往後兩三季盈利水平可能與預期繼續高增長有較大落差，自然令估值有較大下調空間，股價急跌正反映此情況，現仍難言是否已跌夠，加上沒回購憧憬，料短線震盪性仍大。

 

　　黃偉豪又指，隨著拼多多於下沉市場取得成功，阿里及京東也會趨向該市場發展，令競爭加劇，加上來自海外電商的競爭，兼且大家對經濟前景尤其內地經濟較審慎，平價貨也會考慮清楚才買，就算沒類似拼多多的預告，電商增長放慢不出奇。同業阿里及京東今日受累拼多多因素，股價下跌也在預期內，而在本輪業績期過後，三隻電商股中似乎京東較樂觀，因只有京東績後有盈利預測上調，除因此前股價太低殘，其業績也確有驚喜，盈利預測上調應可拉高估值，若三者股價都回落，可先考慮京東。

 

　　阿里今日跌4.02%收報79.95元，成交67.92億元；京東跌3.69%報101.7元，成交16.97億元。其他科技股表現各異，騰訊(00700)跌0.05%報381.8元，美團(03690)跌2.57%報106.2元，百度(09888)升1.26%報84.6元，網易(09999)升2.81%報131.6元，快手(01024)跌1.11%報40元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃偉豪分析，請按此


另外，香港股票分析師協會理事連敬涵，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評平台股及港股大市，立即重溫


其他平台股相關新聞：
港股 | 午市前瞻 | 電商減價戰硝煙起 專家籲未來一年謹慎看待阿里京東
《異動股》京東低開４﹒４％，拼多多ＡＤＲ重挫２９％平台股普跌
【外圍經濟】拼多多創上市以來最大跌幅，公司發布收入放緩警告
《中國要聞》拼多多美股大跌29%，黃崢跌出中國首富榜首位

【慎防受騙】偽冒《經濟通》投資群組頻現，切勿誤信騙徒，如有疑問，請循官方渠道查詢► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01629

冠均國際控股

0.145

異動股

02869

綠城服務

3.620

異動股

09668

渤海銀行

1.030

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01629 冠均國際控股
  • 0.145
  • 02869 綠城服務
  • 3.620
  • 09668 渤海銀行
  • 1.030
  • 02391 塗鴉智能－Ｗ
  • 13.360
  • 00813 世茂集團
  • 0.600
股份推介
  • 00175 吉利汽車
  • 8.600
  • 目標︰$9.20
  • 00992 聯想集團
  • 9.570
  • 目標︰$11.00
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 79.950
  • 目標︰$100.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 45.900
  • 目標︰--
  • 01277 力量發展
  • 1.180
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 79.950
  • 00700 騰訊控股
  • 381.800
  • 00005 滙豐控股
  • 68.000
  • 00001 長和
  • 42.950
  • 00941 中國移動
  • 76.350
報章貼士
  • 00066 港鐵公司
  • 28.100
  • 目標︰$35.00
  • 00386 中國石油化工股份
  • 5.430
  • 目標︰$5.50
  • 02380 中國電力
  • 3.640
  • 目標︰$4.20
熱炒概念股
  • 晶片 More
  • 02878 晶門半導體
  • 0.350
即時重點新聞

27/08/2024 16:33  《盤後部署》恒指高收料高位整固，華潤醫療首派中期息提振股價

27/08/2024 16:13  恒指全日倒升75點收17874，攜程漲9%帶動，阿里京東挫

27/08/2024 16:32  《本港經濟》7月出口升13.1%勝預期，進口升9.9%

27/08/2024 12:12  華潤電力中期純利升38.9%至93.6億元，息0.455元

27/08/2024 12:06  《國企紅籌》中國通信服務中期純利升4.4%，不派息

27/08/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】北水淨流出４１１６萬，沽盈富基金買中移動中石化

27/08/2024 09:03  【大行炒Ｄ乜】滙證升舜宇至買入，大摩狠削農夫山泉、蒙牛目標

27/08/2024 16:26  《財資快訊》美電軟報７﹒７９９８，隔夜拆息較上日軟至２﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

鼎泰豐 | 鼎泰豐上海等18門店仍營業，內地餐飲業今年頻閉店新文章
人氣文章

新聞>國際動態

美國大選 | 朱克伯格對大選作壁上觀，爆拜登曾在疫情時審查言論新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

居屋2024 | 消息：新一期居屋推5屋苑7132伙，市值七折定價新文章
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】聯儲局考驗把握先機，資產輪動枕戈待旦
人氣文章

玩樂 What’s On

香港式離婚 | 黃子華劉嘉玲首度合作舞台劇！《香港式離婚》優先訂票超過30萬人撲飛！即睇公售時間及票價！同場：黃子華劇集、電影推介
人氣文章

小薯茶水間

Emoji｜全球過氣表情符號Top 14公開！雙手舉起、馬騮掩眼上榜！第一位竟是這手勢？民調︰人愈大愈少用emoji
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

August Art Map：從攝影、油畫、藝術書展中，看不一樣的城市肌理！
人氣文章

虢礫緙嘞．Karl Lui

Czapek 十週年推出全新機芯！專訪首席營運官Xavier de Roquemaurel（下）：談Czapek & Cie 的前世今生
人氣文章

港女講男．妮洛

首次約會就被Out？見面談及這2個話題，切忌自踩地雷、口不擇言！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
長者防跌肌力訓練（上）：5個簡易動作強化小腿肌肉、脛前肌、腳腕！訓練平衡力不再跌倒！
人氣文章
大腸癌症狀 │ 點解秋天是大腸癌高發季節？中醫：長期便秘勿當小事！針灸助提升臟腑、氣血功能，加強治癌能力
人氣文章
市面上有哪些基因改造水果？基因改造水果損健康？專家拆解迷思！水果批發商教揀靚橙！標籤編碼「3」、「4」代表甚麼？呢種顏色標籤代表「尾期橙」更甜更多汁 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/08/2024 17:25
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/08/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/08/2024 17:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/08/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事27/08/2024
鼎泰豐 | 鼎泰豐上海等18門店仍營業，內地餐飲業今年頻閉店
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

「奇葩政客」為美國大選添變數

27/08/2024 12:59

大國博弈

FX MONDAY｜美國轉趨減息，日本利率續升，息差快速收縮...

26/08/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金