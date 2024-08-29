美股 | 美股全面下跌，英偉達業績欠驚喜，盤後拖低科技股

英偉達業績欠驚喜拖累科技股表現

美股周三（28日）全面下跌。被華爾街視為「地球最重要股票」的英偉達業績欠驚喜，且在業績發布前投資者已開始撤出該股，盤後跌幅擴大至逾6%，拖低科技股表現。



納指跌198.79點，或1.1%，報17556.03點。道指跌159.08點，或0.4%，報41091.42點。標普500跌33.62點，或0.6%，報5592.18點。

英偉達表示第三季度收入將達到約325億美元，不及一些最樂觀的預期；輝達還承認新型Blackwell晶片在生產方面存在問題；該公司董事會批准了額外500億美元的股票回購計劃。



市場恐慌指標VIX飆升至17左右，科技股遭受打擊，AI寵兒美超微收盤重挫19.1%，此前該公司表示無法按時向SEC提交2024財年10-K年報。



此前華爾街分析指，英偉達業績對市場的影響，實際上可能高於鮑威爾上周在傑克霍爾的演講。在非農就業報告於9月6日公布前，其業績將為市場定下基調。

美元創6月中以來最大單日漲幅

美元反彈，紐約尾盤美匯指數上漲0.5%，至101.11，是6月中以來最大單日漲幅。美元兌日圓漲0.5%，至144.74。歐元兌美元下跌0.6%，至1.1115，為8月23日以來最低。英鎊兌美元下跌0.6%，至1.3186。美元兌加元漲0.3%，至1.3477。



受美元走強影響，黃金價格下跌。紐約期金跌0.6%，收每盎司2537.8美元。油價連續第二天下滑，市場關注利比亞供應狀況、關鍵技術指標和美國庫存數據。紐約期油下跌1.3%，收於每桶75美元下方。布蘭特期油下跌1.1%，結算價報每桶78.65美元。

撰文：經濟通國金組

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