新能源車 | 理想次季少賺逾半，大行意見分歧股價急挫，新能源車股寧吼比亞迪？

理想汽車(02015)及比亞迪(01211)昨日(28日)收市後齊公布業績，其中理想次季純利按年跌52%至11億人民幣，車輛毛利率跌至18.7%，大行意見分歧，花旗下調其毛利率及盈利預測，美銀卻指其次季毛利率及經調整盈利勝預期，理想股價今日(29日)曾跌近一成半低見69.05元。至於比亞迪，其上半年純利按年升24%至136億人民幣，毛利率升至約20%，今日倒升收市，或許更值博。

（理想汽車網頁截圖）



理想次季純利跌52%收入升11% 車輛毛利率跌至18.7%

理想汽車公布，截至2024年6月30日止中期純利16.95億人民幣，按年跌47.4%，每股基本盈利0.85人民幣，不派中期息；非通用會計準則淨利潤為27.79億人民幣，跌32.9%；收入573.12億人民幣，升20.8%。而第二季純利11.03億人民幣，按年跌51.92%，每股基本盈利55分人民幣；按非美國公認會計準則淨利潤為15.03億人民幣，跌44.9%；收入316.78億人民幣，升10.6%；毛利61.77億人民幣，跌0.94%；毛利率為19.5%，跌2.3個百分點。

理想汽車第二季銷售收入303億人民幣，按年增8.4%，主要由於車輛交付量增加，但部分被主要因兩個季度不同產品組合及定價策略變化導致的平均售價降低所抵銷。車輛毛利率為18.7%，減少2.3個百分點。第二季汽車總交付量為108581輛，按年增25%；7月交付量為51000輛，增49.4%。集團指引第三季車輛交付量為14.5萬至15.5萬輛，較2023年第三季增長38%至47.5%。收入總額為394億至422億人民幣，較2023年第三季增長13.7%至21.6%。

董事長兼首席執行官李想表示，得益於理想全系車型在各自細分市場的領先地位和門店效率的提升，二季度以來，理想汽車在競爭激烈的20萬元以上新能源汽車市場成為中國品牌銷量冠軍。第二季總交付量超過10.8萬輛，同比增長25.5%，彰顯出產品力和調整後經營策略的有效性。今年6月，理想汽車達成累計交付量80萬輛的里程碑，創造了中國豪華汽車品牌新的歷史。

花旗：下調毛利率及盈利預測 大和：料第四季盈利承壓

花旗發表研報指，理想汽車第二季純利為11億人民幣，按季增86%，超出市場預期。整體而言，第二季毛利率達到19.5%，預計第三季及第四季銷量分別為15.5萬輛及16.6萬輛，2025至2027年純利複合年增長率預測為27%。考慮到純電動車型的銷量增長，當中存有不利的供需關係，將其2025及2026年毛利率預測下調0.1及0.8個百分點，分別至18.8%及17.9%，並分別下調2025及2026年純利預測至73.1億及84.2億人民幣，將其美股目標價由29.6美元降至26.2美元，港股目標價由113.8港元降至100.7港元，維持「買入」評級。

大和稱，理想汽車次季表現大致符合預期，利息及投資收入較低拖累了淨利潤。雖然第三季指引強勁，但同行競爭加劇，料第四季的盈利將承壓。將其2024年淨利潤預測下調4%，預期第四季銷量下降，並將2025年收入預測下調1%，以反映交付量可能減少，維持其美股「優於大市」評級，惟將目標價由23.9美元降至23.4美元。

美銀：次季毛利率及經調整盈利勝預期 升目標價至121元

美銀證券指，理想次季整體毛利率按年跌2.3個百分點至19.5%，按季則降1.1個百分點，略優於該行預期的19.4%；受惠經營開支較低，次季非通用會計準則(Non-GAAP)盈利按季升18%至15億人民幣，勝該行預期。管理層預期，透過提升每店舖的銷售效率、推廣AD Max以促進銷售，以及受惠於汽車以舊換新政策，下半年的銷售將可取得按季增長。管理層指引，第三季交車量為14.5萬至15.5萬輛，收入介乎394億至422億人民幣，目標在第四季達到16%的NEV市佔率。公司又指引第三季汽車利潤率為19%，混合毛利率為20%。考慮到最新的指引及對其自由現金流預測，上調其2024至26年各年Non-GAAP盈測29%、21%及19%，目標價由117元升至121元，重申「買入」評級。

麥格理表示，理想第二季度收入及毛利率勝市場及該行預期，主要由於其混合平均售價勝預期，以及低端L6及L7車型的盈利能力。惟理想的營運開支佔其銷售額的比例仍較高，預計相關情況將於第三季進一步正常化。對L6車型的獲利能力勝預期感到放心，並相信公司今年仍有望維持高於20%的毛利率。雖然市場競爭仍異常激烈，但理想在高端電動車市場仍處於有利位置。另外，由於理想的平均售價表現勝預期，將其2024及2025財年銷售額預測分別提高3%，目標價由90元升至98元，維持「跑贏大市」評級。

比亞迪中期純利按年升24%收入增16% 毛利率突破20%

比亞迪公布，截至2024年6月30日止中期純利136.31億人民幣，按年升24.4%；每股基本盈利4.68人民幣，不派中期息；收入3011.27億人民幣，升15.8%；毛利602.67億人民幣，升26.42%；毛利率約20.01%，升1.68個百分點，主要是新能源汽車業務增加所致。其中汽車、汽車相關產品及其他產品業務收入升9.3%至2283.2億人民幣，佔集團總收入比例75.82%；手機部件、組裝及其他產品業務收入增42.5%至727.8億人民幣，佔總收入比例24.17%。若以地區分布計算，上半年來自中國(包括港澳台地區)收入升7.9%至2111.8億人民幣，境外收入增39.6%至899.5億人民幣。



集團表示，下半年地緣政治緊張局勢持續，將為全球經濟增長帶來一定挑戰。預期中國將繼續積極實施有力的宏觀政策，更大力度激發市場活力和內生動力。隨着新能源汽車技術成熟和消費者認知度提高，加之政策支持，新能源汽車市場將迎來更廣闊發展空間，繼續保持快速增長態勢，滲透率有望再度突破。

美銀：料下半年淨利潤率進一步改善 麥格理：料毛利率趨於穩定

美銀指，比亞迪次季收入按年升26%，毛利率持平至18.7%；淨收入升33%，大致符合該行預期。根據比亞迪電子(00285)盈利，估計集團非電子消費品類，如太陽能、電池等的盈利按年升38%；次季每輛汽車的淨利潤約為9200人民幣，按年跌1%但按季升31%，歸功於銷售增長強勁。將其2024、2025及2026年收入各下調1%，盈利預測亦分別下調1%，H股目標價由290元微降至287元，A股目標價由295元人民幣降至292元人民幣，重申「買入」評級，料下半年淨利潤率將進一步改善，由新型號推出刺激銷量增長，以及補貼國策所帶動。

麥格理稱，比亞迪經調整純利高於該行及市場預測31%和88%，惟毛利率略低於預期，每輛車收入亦遜於預期。由於銷量組合和降價，比亞迪利潤受壓屬意料之中。預期集團毛利率將趨於穩定，而營運開支比率將隨著規模擴大至下半年而下降，這應可支持今年餘下時間的淨利潤。上調集團2024及25財年的每股盈測7%和2%，目標價由300元升至320元，予「跑贏大市」評級。

瑞銀指，比亞迪上半年淨利潤按年增24%，達到市場預期。次季淨利潤按季升98%，按年升33%，低於該行早前預測，惟符合市場預期。次季每架汽車淨利潤按季升25%，按年跌5%；毛利率亦低於該行預期，主要由於產品組合及定價下行，不過公司更嚴格的費用控制和規模經濟部分抵銷了負面影響。將其2024及2025財年營收預測分別下調13%及9%，淨利潤預測分別下調16%及10%，目標價由360元降至327元，維持「買入」評級。

林家亨：理想堅持售賣蝕錢車款不值博 比亞迪盈利增長仍算不錯

（林家亨）

今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指理想汽車去年第四季單車盈利達3萬幾人民幣，直逼Tesla，而到今年第二季，其單車盈利跌至約10130人民幣，嚴格來說是被理想MEGA拖累，消費者已表明不喜歡該車款，但現時管理層仍堅持繼續售賣。若不計MEGA，每架車其實賺3萬人民幣，因L6、L7及L8銷情好，尤其L6銷量7月以來一直高於預期，故理想於7月及8月每星期銷量於「汽車新勢力」中都排第一。事實上，L6至L9有三分二利潤都被MEGA侵蝕，管理層若不盡早停售MEGA，相信很多投資者都不會捧場。不過，其存貨周轉天數為24.5日，不超過30日，仍屬健康水平，不需擔心有財務危機，但若不售賣MEGA存貨期可能更短。

林家亨續指，與Tesla連續兩季盈利急跌，及理想盈利跌逾50%比較，比亞迪次季盈利仍有增幅，在新能源車企中已找不到第二間，雖然增幅放緩很多但仍算不錯。另要留意9月2日比亞迪公布8月銷量，預料會再創紀錄新高。此外，新能源車企必須向境外發展，否則死路一條，比亞迪已指今年全年出口汽車可能達50萬架，若能做到將令其盈利有很大增長，而以往單計運費已高於單車利潤，專用於運車的滚装船每月租金於2020至23年間足足升了10倍，加上擁有自己的船隊，故其運車成本於所有新能源車企中差不多最便宜。

另林家亨指，「金九銀十」雖是行業旺季，但大戶反而會趁機沽貨，若想買車股長線持有，應等到淡季如農曆新年前後才出手，很多車股就算現時股價跌了很多，與農曆新年前後仍相差不遠，其中比亞迪、吉利汽車(00175)等更仍可大賺。而若想趁「金九銀十」短線炒作，也宜捕捉保歷加通道中線或底線買入。

理想汽車今日跌9.75%收報73.15元，成交23.9億元；比亞迪升0.71%報227.6元，成交23.9億元22.14億元。其他新能源車股表現各異，小鵬汽車(09868)跌5.01%報29.4元，蔚來(09866)跌3.96%報30.35元，零跑汽車(09863)升3.94%報20.6元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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