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美股 | 英偉達拖累科技股，但經濟數據強勁，道指漲245點

30/08/2024

美股 | 英偉達拖累科技股，但經濟數據強勁，道指漲245點

英偉達拖累美國科技股表現

 

　　英偉達周四（29日）重挫6.38%，拖累科技股表現，但有數據顯示美國第二季度經濟增速上修，道指仍漲243.63點。


　　道指上漲0.6%，報41335.05點。納指下跌39.6點，或0.2%，報17516.43點。標普500基本持平，報5591.96點。


　　富蘭克林鄧普頓投資解決方案高級副總裁MaxGokhman表示，美股的上漲不再局限於科技巨頭。「七大科技股的輝煌正在褪色。相反，工業和能源等低迷的價值板塊則不需要費勁取悅投資者 -- 經濟強勁和利率下降應該就可以做到這一點。因此，我們看到了廣度上升，這往往預示著更健康的市場。」

 

美元本月表現料年內最差

 

　　此外，美國今年第二季GDP季增年率修正值報3%，優於市場預期。美匯指數連續第2個交易日上行，漲0.3%，至101.35，但單月表現料為年內最差。


　　歐元兌美元下跌0.4%，至1.108，連續第二個月上漲，料為年內最長連漲。紐元兌美元上漲0.3%，至0.6262，為日內表現最佳貨幣。美元兌日圓上漲0.2%，至144.83。日本政府15個月來首次上調月度經濟評估，理由是消費出現復甦跡象。


　　金價上漲，紐約期金漲0.9%，收每盎司2560.3美元。原油躍升，因美國經濟數據表現強勁，同時利比亞供應中斷問題惡化。紐約期油上漲1.9%，結算價報每桶75.91美元。布蘭特期油上漲1.6%，結算價報每桶79.94美元。

 

撰文：經濟通國金組

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