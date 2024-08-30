港股 | 午市前瞻 | 恒指轉勢惟基本面未改善，美團短線升勢或受限

《經濟通通訊社30日專訊》美國各項經濟數據轉強，淡化衰退憂慮，美股總體上漲。恒生指數開市半日報18100，升313點或1.8%，是自7月25日以來返回萬八關，盤中高見18153點，主板成交逾675億元。恒生中國企業指數報6364，升117點或1.9%。恒生科技指數報3566，升105點或3.1%。

曾永堅：恒指料18300會再次受阻，百天線支持需時確立

港股上日期結日成交終於重上1000億水平，恒指今早進一步於百天線上開市，乘中資金融股首次派發中期息高漲情緒，自7月中以來首度重上18000。

椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，港股近期逐步回升，昨日期結日過後，新一個月期指現貨已預先升破重要18000關口，帶動恒指今日突破百天線阻力兼重上18000。但他認為，即使恒指目前技術上出現轉勢跡象，港股基本面仍未改善，難以支撐後市升勢。

曾永堅提到，港股受累於內地經濟情況，一日內地經濟仍未擺脫樓市困局，港股始終一步一艱辛。他預期，恒指於7月高位18300會再次受阻，若外圍出現回吐，恒指便有機會借勢跟隨回落，而下方100天線能否成為支持，則要起碼連續守穩一周才能確立。

美團戰略符合國情 惟短線難破122元阻力

（Shutterstock圖片）

美團(03690)日前公布業績令市場喜出望外，次季經調整淨利大增77.6%至136.06億人民幣，大勝預期的106.11億元。績後美團成為大市救命稻草，昨日恒指捱沽期間美團股價日內逐步攀升，全日大升超過12%，獨為恒指貢獻逾120點升幅，帶動恒指由跌轉升。美團今早升勢持續，半日升逾3%，觸及120元重要關口略為回落。

曾永堅分析指，美團今次業績令市場看得見美團的執行力，通過重組經營戰略後改善盈利，而且成功執行，在抵抗外來競爭時成功築起護城河，帶動業績恢復增長。他提到，美團如「拼好飯」等等戰略成功抓緊國情變化，針對下沉消息擴大自身盈利，令市場重新對美團後市的增長能力抱有樂觀，未來將有望吸引更中長線資金重新配置。

不過曾永堅不大看好美團短期走勢，因為始終美團是重磅股，在港股上望幅度不多的前提下，美團有可能於6月至7月區間頂部約122元水平會再次受阻。

美團股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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