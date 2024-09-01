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一周部署 | 美國公布8月就業數據，蔚來第二季度業績（有片）

01/09/2024

　　《一周部署》你需要知道的未來一周財金事件：

 

美國8月失業數據

 

　　美國即將公布的8月小非農、非農數據以及初領失業金人數與失業率將成為市場關注的焦點。隨著9月美聯儲預計降息，最新就業數據將直接影響美聯儲的決策。如果數據顯示失業情況比預期嚴重，降息的可能性將進一步上升，但也可能導致市場增加對美國經濟衰退的憂慮，削弱投資者信心，資本市場或再掀起新一輪震盪。


　　另外，美聯儲還將發布最新的褐皮書，這份報告將幫助市場更全面地評估美國整體經濟前景，也會對美聯儲未來的政策走向提供重要參考，尤其是在當前經濟增長不穩定的背景之下。

 

歐盟第二季GDP增長

 

　　歐盟即將公布第二季GDP環比增長率，市場對此數據的關注度極高，市場預期為增長0.3%。隨著全球經濟放緩的壓力加劇，歐洲是否出現衰退訊號將是市場焦點。如果歐洲經濟出現衰退警號，這可能加速全球主要經濟體的降息步伐，進一步影響全球資金流向。對港股市場而言，歐洲經濟放緩可能帶來一定的負面衝擊，尤其是在全球投資者避險情緒升溫的情況下。

 

蔚來第二季度業績

 

　　作為中國電動車新勢力品牌之一，蔚來(09866)即將公布第二季度業績。此前，蔚來的交付量已連續三個月突破兩萬台，這讓市場對其業績表現抱有一定期待。然而，在當前車企減價戰激烈的背景下，市場更關注蔚來是否能夠止住虧損趨勢，有朝一日跟隨理想汽車(02015)進入盈利的快車道。另外，蔚來業績也將直接影響市場對中國電動車行業的信心，也是觀察該行業未來發展走向的重要指標。

 

澳門候選特首岑浩輝發言

 

　　澳門候選特首岑浩輝作為前澳門終審法院院長，此前公開批評澳門博彩業和旅遊業的野蠻擴張，並指出其一業獨大的模式對澳門長遠發展不利，強調經濟應實現多元化發展，導致濠賭股一度顯著下跌，市場將密切關注他後續的發言，因為這可能對澳門經濟政策走向以及相關行業前景產生深遠影響。

 

表列上市公司業績、重要經濟數據及消息等：

一周部署 | 美國公布8月就業數據，蔚來第二季度業績

 

一周部署 | 美國公布8月就業數據，蔚來第二季度業績

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 美國公布8月就業數據，蔚來第二季度業績

 

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