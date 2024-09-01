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港股 | 蕭猷華：阿里巴巴強勢，短線望86元

01/09/2024

　　恒指上周初走勢窄幅上落，上周五（30日）出現突破，升穿18000點，最高升到18202點，收復100天平均線，全個8月上升645點。恒指窄幅橫行後，突破向上，雖然收市未能企穩18000點，不過，也為港股9月後市加強信心。此外，美元回升、日圓回落之下，人民幣不跌反升，由7.13升至7.09水平，而且內地金融、保險板塊顯著反彈，A股急升。有消息指，內地進一步考慮下調存量房貸利率和容許物業轉按，政策有助降低利息負擔。
　
　　外圍方面，美國聯儲局在9月議息前，最後一份重要的通脹報告－－個人消費開支物價指數PCE，7月按年升2.6%，符合預期；核心PCE按年升2.5%，低於預期。最近的通脹數據證實美國通脹正緩步向下，故此，聯儲局展開減息周期毫無懸念，要留意下星期公布的勞工市場狀況，倘若就業市場繼續惡化，聯儲局有機會9月減息50點子，對金融市場反而不利，因市場會擔心經濟衰退。

 

港股 | 蕭猷華：阿里巴巴強勢，短線望86元

內地上周五宣布，結束對阿里巴巴長達3年的整改。(Shutterstock)

　
　　恒指上星期經過窄幅上落後，迎來突破，加上美國通脹放緩，以及內地或有刺激政策出台，預期恒指本周可承接氣勢，挑戰18500點。個股方面，投資者可留意阿里巴巴(09988)，內地結束對阿里巴巴長達3年的整改，加上9月納入港股通，近日股價明顯呈現強勢，預期阿里巴巴短線上望86元。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

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