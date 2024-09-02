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內銀股 | 績後點揀？農行勝預期兼獲大行祝福可看高一線？

02/09/2024

　　內銀股已陸續放榜，四大國有銀行之中，僅農行(01288)盈利維持增長，工行(01398) 、建行(00939)和中行(03988)盈利齊跌1%至2%。另四大內銀和其他主要內銀股除招行(03968)外，一如早前預告，恢復或首度派發中期股息，惟今日(2日)只有獲大行讚業績優於同行的農行逆市升近3%，其他內銀大多下跌，其中工行更曾插半成。事實上，內銀股年初至今已升逾一成半，隨著業績揭曉及落實派中期息，可能已見今年高位，想吸納也要小心揀選。

 

（Shutterstock）

 

農行中期純利升2%派息11.64分人幣　淨息差降21基點

 

　　農行截至2024年6月30日止中期純利1358.92億人民幣，按年升2%，每股基本盈利0.37人民幣，派發中期息0.1164人民幣。實現營業收入3671億人民幣、淨利潤1365億人民幣，按年分別增長0.4%及2%。淨利息收入2908.48億人民幣，按年增加4.27億人幣。淨利息收益率1.45%，按年下降21個基點，不過按季擴闊1個基點。


　　農行平均總資產回報率0.67%，加權平均淨資產收益率10.75%，成本收入比27.44%，經營效益總體向好。截至6月末，集團資產總計42萬億人民幣，比上年末增長5.3%；負債合計38.9萬億人民幣，比上年末增長5.3%。不良貸款率1.32%，比上年末下降0.01個百分點；逾期貸款率1.07%，比上年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率303.94%，資本充足率18.45%。

 

花旗：農行中期業績優於同行　摩通：次季表現勝預期

 

　　花旗發表研報指，農行中期業績表現優於同行，次季表現在同行中最好，得益於淨利差反彈和良好的貸款增長。利潤率擴張受到融資成本降低的支持，可能因監管機構努力遏制金融套利，以及過度的存款定價競爭。而企業貸款增長維持韌性，可能是由於建築、租賃和零售貸款強勁。集團又對今年剩餘時間的貸款需求增長作出了樂觀的指引和預期，予「買入」評級，目標價4.15元。

 

　　摩通稱，農行第二季營業收入、撥備前利潤及純利分別按年增3%、4%及6%，均優於預期。從正面方面來看，其淨息差按季持平，儘管貸款市場報價利率(LPR)下調，手續費收窄幅度小於同業，資產品質保持穩定，管理層表示有信心保持淨息差穩定。在負面來看，其存款按季減5%，資本充足率仍是四大銀行中最弱，但管理層在電話會議中給出了樂觀的指引，並指淨息差將保持穩定，貸款需求將在2024年下半年回升，因此相信利潤將會穩定增長，予目標價4.2元及「增持」評級。

 

中行中期純利跌1.2%派息12.08分人幣　淨息差跌23基點

 

　　中行截至2024年6月30日止中期純利1186.01億人民幣，按年跌1.2%，每股基本盈利0.36人民幣，董事會建議派發2024年度中期普通股現金股利為每10股1.208人民幣，即每股派息0.1208人民幣。期內營業收入跌0.6%至3179.29億人民幣，淨利息收入2267.6億人民幣，下降3.09%。非利息收入911.69億人民幣，增長6.36%。平均總資產回報率(ROA)0.76%，淨資產收益率(ROE)9.58%。


　　上半年中行淨息差為1.44%，較去年同期下降23個基點；集團營業費用1082.90億人民幣，按年增加3.83%；集團資產減值損失605.79億人民幣，與去年同期基本持平。於今年6月底，不良貸款率1.24%，較去年底跌0.03個百分點。核心一級資本充足率12.03%，升0.4個百分點；一級資本充足率14.02%，升0.19個百分點；資本充足率18.91%，升1.17個百分點。

 

工行中期純利跌1.9%派息14.34分人幣　淨息差降29基點

 

　　工行截至2024年6月30日止中期純利1704.67億人民幣，按年跌1.9%；計劃首次實施中期現金分紅511.09億人民幣，分紅比例30%，每10股派發1.434元(含稅)，即每股派14.34分人民幣。期內營業收入4019.99億人民幣，按年跌6.3%；利息淨收入3139.5億人民幣，跌6.8%；非利息收入880.49億人民幣，下降4.2%。淨息差1.43%，按年下降29個基點。


　　上半年，工行計提信用減值損失1018.09億人民幣，下降16.6%，其中貸款減值損失945.26億人民幣，下降12.9%。其他資產減值損失2.60億人民幣，增長38.3%。上半年不良貸款率1.35%，較年初下降0.01個百分點；撥備覆蓋率218.43%，上升4.46個百分點；資本充足率19.16%。

 

建行中期純利跌1.8%派息19.7分人幣　淨息差跌25基點

 

　　建行截至2024年6月30日止中期純利1643.26億人民幣，按年跌1.8%，首次派發中期息19.7分人民幣。期內實現經營收入3748.31億人民幣，按年跌3.43%；利息淨收入2960.59億人民幣，按年跌5.17%；手續費及佣金淨收入626.96億人民幣，跌11.2%；淨利息收益率為1.54%，收窄25個基點。


　　上半年建行減值損失876.37人民幣，較上年同期減少8.11%。主要是發放貸款和墊款減值損失較上年同期減少55.56億人民幣；年化平均資產回報率0.84%，年化加權平均淨資產收益率10.82%，成本收入比24.15%，資本充足率19.25%，不良貸款率1.35%。

 

摩通：工行次季業績遜預期　建行表現好壞參半   

 

　　摩通指，工行第二季業績遜預期，純利按年跌1%，符合該行預期，但收入和撥備前利潤按年收窄9%和12%，較該行預期為低，令人失望的是淨息差，按季減10個基點。儘管管理層試圖透過強調貸存利差的邊際改善來安撫投資者，但波動的淨息差影響了投資者對淨息差趨勢的信心，雖然整體不良貸款率穩定，但零售不良貸款率亦有所上升，預期業績公布後股價會出現負面反應，予目標價5.5元及「增持」評級。

 

　　另摩通指，建行第二季表現好壞參半，純利按年跌1%，符合該行預期，收入及撥備前利潤分別按年減4%及5%，大致符合預期，從正面來看，由於強勁的交易和投資收入，非淨利息收入按年增18%。從負面來看，淨利差按季跌6個基點，較農行和中行差，但較工行好，預計建行短期內將跑輸農行，但跑贏工行，予目標價6.7元及「增持」評級。

 

溫傑：PPOP最能反映內銀營運效率　中行農行表現較好可吼

 

內銀股 | 績後點揀？農行勝預期兼獲大行祝福可看高一線？

（溫傑）

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來凱基投資策略部主管溫傑，他指撥備前經營利潤(PPOP)最能反映內銀營運效率，但需投資者自己計算。而純利是扣除撥備得出，但撥備較有彈性，可按盈利表現好壞決定撥多撥少，故純利未能反映實際表現。農行上半年PPOP升0.1%，建行跌4%，工行跌8.3%，故見今日股價表現農行最好、工行最差，而工行已連續三季表現較差。另要留意，農行第二季PPOP收復第一季部分失地，不似工行及建行第二季反而跌得更多。而所謂內銀派中期息之不過將全年股息分兩次派，其實全年計沒有增加派息，而派息金額亦受盈利及派息比率主導，不要看得太好。另外，上周五(30日)傳出可將存量按揭轉按及減息，短期利淡內銀，令工行股價雪上加霜。

 

　　溫傑又指，內銀股價此前恐已見今年高位，其中工行於8月5日低見4.15元，當日恒指低見16400點，隨著恒指回升至最高18200點，工行也升至4.8元高位，除因恒指見底，亦因大家都想再買高息股，卻見電訊股業績麻麻，加上中期息效應，但上述沒有一點與基本因素有關，工行現在跌回4.2、4.3元合理，而於4.8元已出現三頂不破，加上內銀股息一般會於績後4個月才派，不似滙控(00005)績後很快除淨及派息，工行短期要再升穿4.8元有難度。至於中行，其上半年PPOP跌2.7%，其中第一季跌5.2%，第二季升0.1%，表現較好。若真的想買內銀可揀中行及農行，如果跌至恒指低見16400點時的價位，連其他內銀也可考慮，因始終有7、8厘息，未算很差。

 

　　內銀股今日普遍下跌，工行跌2.67%收報4.37元，建行跌1.63%報5.43元，中行跌1.13%報3.5元，交行(03328)跌0.35%報5.63元，郵儲行(01658)跌1.19%報4.14元，招行跌0.46%報32.2元，惟農行升2.9%報3.55元，中信銀行(00998)升0.67%報4.54元，民生銀行(01988)升0.36%報2.82元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此


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