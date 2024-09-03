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蘋果騰訊 | iPhone 16傳不支持微信，蘋果中國：消息不可靠

03/09/2024

蘋果騰訊 | iPhone 16傳不支持微信，蘋果中國：消息不可靠

 

昨日有傳言說iPhone 16可能不支持微信，iPhone一旦升級到iOS18.2系統亦將無法使用微信

　　內地網傳蘋果iPhone 16可能不支持騰訊(00700)旗下應用軟件微信，引發網民關注。內媒從知情人士處獲悉，該消息是謠言；蘋果官方客服也表示：「沒有iPhone 16後續會不支持微信使用的這種情況，有些消息是不可靠的。」

　　昨日有傳言說iPhone 16可能不支持微信，iPhone一旦升級到iOS18.2系統亦將無法使用微信。話題衝上微博熱搜，不少網民表示離不開微信，如果消息屬實可能轉買安卓手機。


　　不少內媒致電蘋果官方熱線進行查詢，蘋果中國區技術顧問表示，在內部查詢了相關資料，沒有iPhone 16會不支持微信的情況。不過，有說法是軟件上架App Store可能需要向蘋果支付一定費用，騰訊與蘋果正積極溝通，來確認後續騰訊是否還會繼續向蘋果App Store提供軟件下載的抽成。


　　至於騰訊公司的工作人員也表示：「暫時沒有接收到這個消息。」


　　今年8月，蘋果被曝出考慮對微信、抖音加收「蘋果稅」。當時有媒體稱，蘋果正在加大對騰訊、字節跳動的施壓力度，要求兩家公司配合封堵微信、抖音中的支付漏洞。如果不取消開發者和用戶繞過蘋果生態的能力，未來將拒絕提供微信更新。


　　針對「蘋果稅」爭議，騰訊在8月中的二季度財報電話會議上首次承認正與蘋果協商微信小遊戲收入分成，並稱應用商店針對遊戲和類似形式的數字內容抽取高達30%的分成費用，是非常沉重的負擔。上述30%的抽成費用即俗稱的「蘋果稅」、「安卓稅」，用戶在應用內進行購買行為，蘋果和谷歌應用商店將抽成30%。安卓體系相對蘋果開放，允許其他應用商店存在，而中國遊戲開發商還要面對由數家國產手機廠商組成的名為「硬核聯盟」的應用分發營銷平台，長期以「五五」比例抽成。

撰文：經濟通中國組

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