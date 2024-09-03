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港股 | 午市前瞻 | 農行今日急回吐曾穿百天線 專家稱內銀未言見底宜再等

03/09/2024

　　美股周一（2日）休市，然而受A股滬綜指跌穿二千八拖累，內銀及中字頭領跌，恒生指數半日跌64點或0.4%，報17627，主板成交近460億元。

 

連敬涵：內地或不急於提振經濟

 

　　港股升勢如過眼雲煙，上周末受炒作MSCI換馬帶動成交急增後，本周新一個月開始即打回原形，恒指半日再跌不足100點。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，早已預期港股後勁不繼，先前預計恒指18000阻力強勁，上周五亦正好展示18000上方的強勁沽壓。他重申，今年下半年恒指將維持16000至18000的區間上落，而減息因素亦早已反映在大市成交之內，預計後續將難再有重大利好作用。

 

　　至於內地方面，連敬涵認為下半年將不會再有重大政策出台，因為目前內地經濟未必會進一步轉淡，GDP有望成功保5，因此內地政府亦不急於進一步刺激經濟，而且內房困局亦限制出台措施的成效。

 

港股 | 午市前瞻 | 農行今日急回吐曾穿百天線 專家稱內銀未言見底宜再等

（Shutterstock圖片）

 

內銀股跑贏多時  料調整壓力偏大

 

　　內銀股已全數公布業績，其中大部分都錄得上半年淨息差收窄，雖然農行(01288)成功跑贏同業，半年成功擴闊淨息差，但上日報升過後今日回吐幅度劇烈，半日最多跌超過5%，一度失守100天線。

 

　　連敬涵指內銀股市早前已熱炒多時，受惠中特估概念兼炒作派息，如今業績過後好消息出盡，加上淨息差普遍收窄，觸發強勁拋售壓力。

 

　　他指，雖然內銀普遍加派中期息，但實際上息率並無增加，只次將一次末期息攤分多一次，整體利好作用實際不大，加上市場憂慮內房問題將進一步損害內銀淨息差，預計後市將難有好表現。他以建行(00939)走勢為例，目前股價已大幅調整，初步預計於100天線會有一定支持，但目前大市疲弱，如外圍美國公布就業數據不似預期，或引發重磅股建行的進一步回調壓力，因此並不能斷言目前經已見底，投資者宜再作觀望。

 

港股 | 午市前瞻 |

建設銀行股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 農行今日急回吐曾穿百天線 專家稱內銀未言見底宜再等

農業銀行股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 農行今日急回吐曾穿百天線 專家稱內銀未言見底宜再等

工商銀行股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 農行今日急回吐曾穿百天線 專家稱內銀未言見底宜再等

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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