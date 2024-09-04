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旅遊發展 | 黃俊碩：配合國家過境免簽政策，打造一程多站特色遊

04/09/2024

　　《金碩良言》近日一句由外籍青年旅客來華旅遊後，盛讚中國多姿多彩的魔性口頭禪——「City不City」，熱爆各大社交媒體，令「China Travel」成為一種時尚風潮。而國家移民管理局在去年1月重新恢復為54個國家及地區居民提供「144小時過境免簽政策」，成為掀起「China Travel」熱潮的關鍵所在。
　
　　根據國家移民管理局在今年7月公布的數據顯示，今年上半年全國各口岸入境外國人錄1463.5萬人次，按年增長152.7%，其中通過免簽入境錄854.2萬人次，按年增長190.1%。
　
　　國家大力發展旅遊業，吸引外國旅客來華，一方面是希望刺激內地的酒店、運輸、餐飲及零售等行業，更希望是讓更多外國人能夠親身踏足華夏大地，用自身的真切見聞，反駁境外敵對勢力的刻意抹黑誤導。而香港作為國家最開放的國際大都會，應該利用本身的優勢，積極爭取配合國家「144小時過境免簽政策」，共同打造「一程多站」的特色旅遊路線，吸引更多海外旅客來華。
　
　　香港作為一個高度開放的國際大都會，對全球172個國家及地區提供短則10日、長則180日的免簽證及落地簽證入境便利政策，當中全數包括國家「144小時過境免簽政策」的54個國家及地區，而香港國際機場作為亞太區最繁忙的航空樞紐之一，與不少歐美地區主要航點的航班來往頻繁，若果香港能夠成為「144小時過境免簽政策」中的過境「第三地」，將能夠充分發揮香港開放入境政策及航班頻密的優勢，吸引更多海外旅客來華。

 

旅遊發展 | 黃俊碩：配合國家過境免簽政策，打造一程多站特色遊

香港國際機場是亞太區最繁忙的航空樞紐之一，能助力吸引更多海外旅客來華。(Shutterstock)

　
　　有見及此，筆者認為特區政府可以向內地有關當局爭取香港成為「144小時過境免簽政策」中的過境「第三地」，讓海外旅客（特別是歐美較為長途的旅客）先入境內地遊玩完144小時後，「過境」到香港一至兩天，大大提升香港的過境客流；並且爭取把港深廣高鐵西九龍站成為「144小時過境免簽政策」的指定入境口岸之一，善用高鐵網絡輻射廣東、廣西、湖南、福建、江西等南方省份的特點，一方面便利海外旅客享用高質的高鐵網絡前往南中國各省市地區，並且填補「144小時過境免簽政策」中未有在湖南及江西設立指定入境口岸的問題。
　
　　與此同時，特區政府與內地各省市的文旅部門可以合作宣傳「144小時過境免簽政策」，並且計劃一連串各具特色的「一程多站」旅遊行程，聯合各地的業界推出交通、住宿、旅遊景點及餐飲零售特惠套餐，從而吸引海外旅客透過「144小時過境免簽政策」到內地之前或後，在香港逗留一至兩日，帶動香港的旅客人流。
　
　　毫無疑問，香港作為一個高度開放的國際大都會，擁有便利、完善的出入境政策及國際航空網絡等獨特優勢。不過，香港作為一個城市，本身的旅遊景點就有限，因此，單靠香港一個城市，難以吸引歐美、中東等地區的長途旅客乘坐十多個小時航班，來港遊覽一至兩日。若果香港能夠積極配合及參與國家「144小時過境免簽政策」，與內地各省市「併船出海」，一同打造充滿各種特色的「一程多站」旅遊路線及產品，既能善用香港作為國際航空樞紐的優勢，又能豐富海外遊客的旅遊體驗，大大增強香港與內地其他省市的旅遊競爭力，絕對是一個多贏的局面。
　
　　當然，香港本身亦應做好相應的旅遊配套，強化接待海外旅客的能力，增加具吸引力的旅遊景點及活動，才能令香港好好發揮應有的吸引力，成為這個「一程多站」旅程中，讓海外旅客難以忘懷的一站。

 

立法會會計界議員　黃俊碩

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