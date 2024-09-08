一周部署 | 美就業數據差增大碼減息預期，中國重磅經濟數據周（有片）

《一周焦點》你需要關注的未來一周財金事件：

美國8月非農就業數據

美國8月非農新增就業人數為14.2萬人，低於預估的16.5萬人，且7月非農新增就業人數也由初報的11.4萬人下修到8.9萬人，是繼「小非農」數據之後，再進一步印證了美國就業市場的疲軟，市場對經濟衰退的擔憂加劇，導致外圍資本市場上周五（6日）出現震盪，同時使市場對美聯儲9月降息50基點的預期升溫。

歐洲央行議息

本周即將迎來歐洲央行議息會議，這被視為美聯儲議息的前奏。市場普遍預期歐央將下調利率25個基點，這主要是基於歐洲經濟衰退的風險高於美國，且通脹平穩回落的跡象明顯。此前有歐央委員已經表示，不應將利率長期維持在過高水平，因其可能進一步損害經濟。此次會議的焦點，在於是否會為9月之後的利率路徑點上一盞明燈，畢竟持續減息之後，歐元區未來的通脹走勢仍撲朔迷離，減息之後，增長率可能會跌穿2%關口，也可能會重燃物價升勢。

美國半導體板塊走勢

近期英偉達股價急跌，市值神話似乎暫告一段落，而近期大摩還在一份報告中稱，當前半導體行業可能已經接近周期頂點。隨著大眾逐漸了解生成式AI技術的局限性，其商用化的空間和增長潛力究竟還有多大，成了投資者關注的核心問題。

中國重磅數據周

中國本周將公布一系列重要經濟數據，涵蓋8月的通脹、信貸、工業生產、零售消費、投資和房價等領域。中國目前正面臨內需疲軟和外商投資減少的壓力，通脹和零售數據將成為衡量內循環是否改善的關鍵指標；而7月新增貸款創下19年來的首次萎縮，也反映了中國經濟的內部壓力；至於房價方面，市場對此預期不高，因普遍認為暫時還沒有好轉的可能性。

美的集團招股

據傳美的集團計劃下周在香港啟動招股，籌資規模預計達40億美元，這相當於其在A股市值的6%。作為兩年來中資公司最大規模的上市案，此次招股對沉寂已久的港股市場來說可以說是重大事件。市場將密切關注美的的招股價和投資者反應，這可能成為衡量港股市場活力的重要風向標。

表列未來一周上市公司公布業績及其他消息：

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

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