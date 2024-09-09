恒指 | 花旗降年底恒指目標至19800點，首選股增騰訊等

花旗將恒生指數於2024年底目標下調至19800點

花旗發表研究報告指，該行把恒生指數於2024年底目標下調至19800點，較先前目標低3%；至2025年上半年末的目標亦降5%至21000點。



在行業評級方面，該行將電訊股從「中性」上調至「增持」，以反映今年上半年業績優於預期且收益率具吸引力；原材料股則從「增持」降至「中性」，主要考慮到銷量和價格的下行風險。



在個股方面，該行新增首選股騰訊(00700)、萬國數據(09698)、海爾智家(06690)及中國太保(01339)；另維持ASMPT(00522)、創科實業(00669)、比亞迪(01211)為首選買入。



花旗中國股票策略師劉顯達表示，在港上市的中國H股對美聯儲降息更為敏感，因此繼續看好H股多於A股；但由於企業盈利、中國電力需求和貨幣供應M2增長放緩，該行遂調降恒生指數目標。



報告提及，在該行研究覆蓋的451家A股和H股公司中，今年上半年業績遜於預期的(佔36%)比優於預期(佔32%)的多，對此不感意外，因此前已注意到中國經濟增速減慢導致電力需求放緩、PMI數據下行。

撰文：經濟通採訪組

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