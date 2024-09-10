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18C上市 | 鄧浩然：放寬特專科技公司上市門檻之我見

10/09/2024

　　《然之有物》執筆之時，香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）和香港聯合交易所有限公司（聯交所）剛發表了聯合公告，宣布放寬特專科技公司上市制度(18C)的上市門檻，將已商業化公司和未商業化公司的市值要求，分別調低至40億和80億港元，9月1日生效。市場人士普遍對此舉表示歡迎，但此舉究竟能否推動18C的持續發展？
　
　　其實自18C諮詢文件刊發以來，市值門檻一直都是市場參與者關注的重點。聯交所最初刊發的諮詢文件，提出的市值要求是已商業化公司80億港元、未商業化公司150億港元，後來因應市場訴求，將相關要求分別調低至60億和100億港元，現在再進一步調低至40億和80億港元。究竟是甚麼原因導致香港的監管機構放寬18C的市值門檻？
　
　　此次放寬市值門檻，主要是回應18C實施以來市場情況的轉變，特別是相關企業的估值變化。資料顯示，反映高科技公司市值的恒生科技指數，自2023年3月31日至今，從4300點反覆下跌至現時的3500點，跌幅超過三成。由此觀之，調整後的市值門檻，似乎更符合目前高科技公司的實際估值情況。值得一提的是，此次放寬市值門檻屬於暫時性措施，僅為期3年，因為監管機構認為估值下降只是暫時性，待市況好轉後，市值門檻將恢復至原來水平。

 

18C上市 | 鄧浩然：放寬特專科技公司上市門檻之我見

放寬18C市值門檻，可令更多特專科技公司來港上市。(Shutterstock)

　
　　事實上，估值的下降，確實使不少有意通過18C赴港上市的特專科技公司，因無法滿足相關市值要求，而要暫緩甚至擱置上市計劃，這某程度上亦解釋了為甚麼18C實施接近一年半以來，通過該制度上市的企業只有兩家。放寬市值門檻正好為特專科技公司提供更可行的上市途徑，以解決其迫切的融資需求，畢竟高科技企業需要大量資金支持其研發投入。筆者預計，因此次放寬市值門檻而受惠的企業，至少有十多家。
　
　　需要強調的是，放寬市值門檻並不代表香港上市企業質素會因而下降，因為相關企業估值下降只是暫時性，而市值亦只是衡量企業質素的眾多標準之一。香港擁有成熟的上市審核機制，加上18C制度的一系列投資者保護性措施，筆者有理由相信暫時下調市值門檻，不會對上市質素造成重大不利影響。相反，放寬市值門檻體現了香港監管機構在維持市場質素的同時，亦能靈活應對多變的市場環境。
　
　　放寬18C市值門檻，預計短期內將為香港市場帶來刺激作用。長遠來說，隨著更多特專科技公司通過18C來港上市，包括分析師、投資者在內的市場參與者將更熟悉特專科技公司的特性，有助於香港逐步形成特專科技公司上市的生態系統，從而提升相關企業的吸引力和競爭力，這對18C制度的持續發展將起著積極作用。

 

畢馬威會計師事務所合夥人　鄧浩然

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