港股通 | 阿里等33隻港股納入港股通，33隻被剔出包括多家內房股(一表看清)

33隻港股納入及剔出港股通

上交所及深交所宣布滬港通及深港通下港股通名單，是次調整分別各有33隻港股納入及剔出港股通，獲納入的除了阿里巴巴之外，還有恒隆集團(00010)、知行汽車科技(01274)、順豐同城(09699)等。阿里巴巴8月28日宣布於香港聯交所主板雙重主要上市，市場早已估計阿里巴巴可快速納入港股通。摩根士丹利此前預期，阿里納入港股通的首六個月，料有多達120億美元（約935.65億港元）北水將流入，相當於阿里巴巴市值約6%。



至於被剔出有中手遊（00302）以及世茂集團(00813)、旭輝(00884)、華南城(01668)等多隻內房股。



是次變動將於9月10日起生效。

今輪獲調入港股通股份名單：



(00010)恒隆集團

(00173)嘉華國際

(00906)中糧包裝

(00917)趣致集團

(00975)MONGOL MINING

(01274)知行汽車科技

(01277)力量發展

(01341)昊天國際建投

(01405)達勢股份

(01558)東陽光長江藥業

(01709)德林控股

(01773)天立國際控股

(01836)九興控股

(01855)中慶股份

(01921)達力普控股

(02155)森松國際

(02228)QUANTUMPH-P

(02356)大新銀行集團

(02386)中石化煉化工程

(02419)德康農牧

(02443)汽車街

(02453)美中嘉和

(02550)宜搜科技

(02555)茶百道

(02556)邁富時

(02602)萬物雲

(03306)江南布衣

(03877)中國船舶租賃

(06181)老鋪黃金

(06963)陽光保險

(09699)順豐同城

(09899)雲音樂

(09988)阿里巴巴－Ｗ

今輪被剔出港股通股份名單：

(00120)COSMOPOL INT'L

(00302)中手遊

(00520)呷哺呷哺

(00650)普達特科技

(00697)首程控股

(00806)惠理集團

(00813)世茂集團

(00884)旭輝控股集團

(00933)非凡領越

(01176)珠光控股

(01238)寶龍地產

(01244)思路迪醫藥股份

(01521)方達控股

(01563)友聯國際教育租賃

(01668)華南城

(01765)希教國際控股

(01890)中國科培

(02138)醫思健康

(02160)心通醫療－Ｂ

(02257)聖諾醫藥－Ｂ

(02415)梅斯健康

(02416)易點雲

(02511)君聖泰醫藥－Ｂ

(03377)遠洋集團

(03383)雅居樂集團

(06100)同道獵聘

(09668)渤海銀行

(09669)北森控股

(09857)檸萌影視

(09877)健世科技－Ｂ

(09886)叮當健康

(09955)智雲健康

(09996)沛嘉醫療－Ｂ

撰文：經濟通市場組

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