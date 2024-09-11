港股 | 午市前瞻 | 三桶油受累油價急跌 食息一族吸納良機？

油股因油價跌穿每桶70美元關口而重創，加上內需股持續受壓，恒指連日捱沽，今早低開過百點後，盤中跌勢轉急，失守17000大關。恒生指數半日報16992，跌241點或1.4%，主板成交近572億元。



恒生中國企業指數報5938，跌87點或1.5%。恒生科技指數報3425，跌24點或0.7%。

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李偉傑：中美對抗影響港股氣氛

今早恒指並兩度跌穿17000點大關，低見16964，盡殺位於17000至17099區間的牛證重貨。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，近日美國再次推出一系列法案，包括針對無人機及生物科技法案，令市場產生戒心，擔心所投資板塊受波及，影響整體港股氣氛。由於中港經貿日趨緊密，美國的法案對港股的影響愈來愈大。此外，早前熱炒的中特估，股價累升不少，趁著中期業績後，股價難免回調。



他指出，恒指自8月高位18202點回調，至今累跌約1200點，回調幅度相對大。目前港股沒有重大利淡因素，預料恒指短期內好淡爭持，在17000附近整固。即使繼續下跌，預料在8月低位16441至16700區間有一定承接。

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中石油高位顯著回調，中石化存再跌空間

憂慮經濟前景，減少對原油需求，OPEC+進一步下調今明兩年原油需求增長預測，隔晚油價大跌，布蘭期油跌穿每桶70美元關口，報69.19美元，跌2.65美元或3.7%；紐約期油再跌4.3%或2.96美元，報每桶65.75美元，雙雙見2021年12月以收盤新低。



三桶油股價早段齊挫逾半成，李偉傑表示，油價近期處於低位，7月WTI油價每桶見82美元，8月尾仍有76美元，與現價相比，短短十幾日內油價跌了每桶10美元，跌勢有點急。雖然OPEC的預測進一步使油價受壓，但由於油價累積跌幅不小，他預料每桶在60美元應該有支持。不過，他指出，過去油股的股價也不完全跟隨油價走。三桶油經過近期調整後，市盈率低，息率高的優勢更明顯。



三桶油之中，以中石油(00857)及中石化(00386)息率最高，都高達9厘。不過中石化自今年高位回調只有約20%，近期跌勢轉急，有追跌的成分，而中石油股價自今年高位已經累跌35%，則更為安全。李偉傑認為油股的息率有9厘，對中長線投資者來說已經具吸引力，有興趣的投資者不妨分段買入，以中石油為例，可以考慮在5.3元買入第一注；若股價進一步下調至4.8元，可以買入第二注；第三注則等股價見底反彈後，再做部署。

中石油股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

中石化股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

中海油股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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