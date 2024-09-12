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港股 | 午市前瞻 | 港股半日收復牛熊線 專家提醒僅技術反彈未證升勢

12/09/2024

　　美國核心通脹升幅超預期，減息路徑難料，美股隔晚先挫後彈，恒生指數盤中逐步擴大升幅，半日報17274，升166點或1%，收復250天線（約17240），主板成交逾504億元。


　　恒生中國企業指數報6031，升48點或0.8%。恒生科技指數報3497，升46點或1.4%。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股半日收復牛熊線 專家提醒僅技術反彈未證升勢

（Shutterstock圖片）

 

葉尚志：恒指未企穩17500則未改反覆向下格局

 

　　港股昨日驗證17000支持後再有彈力，受惠美股升勢，恒指半日升超過150點，暫時重上250天線水平。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，昨日恒指跌勢較急，短線超賣後出現技術性反彈，但認為整體港股看法未能轉為樂觀，後續仍有機會向下尋底。他解釋，港股8月受業績期帶動回升，但現時相關利好因素消化，市場焦點重新落在經濟數據，目前正觀望中美兩地經濟表現，但兩地普遍看法都傾向負面，故港股後市難以維持較長升勢。

 

　　葉尚志預期目前恒指未能擺脫反覆向下趨勢，短線不宜估底，相方上方較大阻力位於17500至17700，如恒指未能成功企穩該水平，則尋底格局未改。至於下周即將公布的聯儲局議息結果，他認為即使一如預期宣布減息，亦要看市場如何解讀，如市場解讀成市況不好才要減息，股市便難擺脫沽壓，因此不能斷言宣有減息便會有利股市。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股半日收復牛熊線 專家提醒僅技術反彈未證升勢

恒指今早升破俗稱牛熊線的250天線。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

科技股績佳獲資金轉泊，惟難撐長期升勢

 

　　隔晚納指拉漲2%，港股科技股今早有追捧，其中美團(03690)大破120元阻力，半日升超過4%，高見124.9元創逾三個半月新高。葉尚志分析指美團等科技股早前曾受拼多多大跌拖累前景預期，但於股價低位時公布好過市場預期業績，刺激股價大幅反彈。而中期業績亦的確反映美團管理質素加強，新業務虧損收窄，吸引資金重新關注，帶動股價近期表現強勢。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股半日收復牛熊線 專家提醒僅技術反彈未證升勢

（Shutterstock圖片）


　　近期科技股走勢轉佳，但葉尚志認為僅屬資金輪換帶動，因應中期業績過後普遍科技股表現不俗，相反早前的大市重心中特估股份整體表現差過市場預期，因此資金自內銀、油股等中特估流出後，轉為泊入表現較好的科技股。但他認為整體資金表現似「避入」科技股，並非真正追捧科技股，中線難以支撐長期升勢。故此，他認為市場仍正觀望科技股後市能進一步維持今次業績的好表現，兌現後續發展的預期，初步有待觀望多一季表現才更有利長線資金吸納。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股半日收復牛熊線 專家提醒僅技術反彈未證升勢

美團股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 港股半日收復牛熊線 專家提醒僅技術反彈未證升勢

阿里巴巴股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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