港股 | 午市前瞻 | 港股曾收復多條平均線 專家稱挑戰萬八還看成交表現

美國8月生產者價格(PPI)升幅略微加快，但無阻市場對聯儲局即將於下周降息的預期，美國周四（12日）延續漲勢；另外，中國國家主席習近平要求中國抓好三季度末和四季度經濟工作，努力完成全年經濟社會發展目標。港股早段先拉漲後回，恒生指數曾高見17540點，一口氣收復10天線（約17442點）、20天線（約17536點）及50天線（約17416點），可惜阻力仍存，港股半日報17408，升167點或1%，三條平均線得復失，主板成交近520億元。



恒生中國企業指數報6080，升62點或1%。恒生科技指數報3501，升25點或0.7%。

（Shutterstock圖片）

黃偉豪：恒指勢挑戰18000惟成交不高難突破

港股升勢轉強，領導人發表講話要求「抓好三季度末和四季度經濟工作」，同時有傳最早可能在今個月便會宣布降低存量住房貸款利率，恒指半日最多升300點，觸及20天線後升幅收窄。獨立股評人黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，港股日前下試17000以下後強勢回升，受惠美國通脹符合市場預期，消除聯儲局一次過減息0.5厘預期，帶動美股回穩，港股亦一同跟隨。

他指，近兩日中特估走勢回穩，加上科技股走勢轉強，預料港股短線有望進一步回升。短線如成功企穩50天線約17400水平，後市則有望進一步挑戰18000。但他強調，港股升勢必須要有成交配合，港股近期每日成交過千億都已算高，恒指水平不高過千億仍可支持升勢，但若要突破18000，則日均要有1100億至1200億成交才能支持。

今日有傳有可能今個月便會宣布降低存量住房貸款利率，但黃偉豪認為整體對內地樓市刺激作用未必很大，相信會議有利正在供樓人士，但始終目前買樓意欲保守，預計將較難刺激相關潛在消費力。

減息有利醫藥股減低研發支出，惟板塊波動性大

醫藥股在消化美國眾議院通過《生物安全法案》利淡消息後轉趨強勢，康方生物(09926)半日飆升逾8%，成交超過9.8億元。黃偉豪認為醫藥股要細分各類型子板塊。

近期主要都是生物科技諸如偶聯藥物等股份造好。但他認為整體醫藥板塊波動性大，近期間接受惠減息因素，市場憧憬研發支出壓力減少，帶動板塊造好，後續相關股份盈利前景仍不算穩定，股價後市未必能持續穩定，因此不建議投資者輕易投資醫藥股。他預期，醫藥股強勢有可能維持至下周中期，正式宣有減息過後便有機會出現獲利回吐。

康方生物股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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