一周部署 | 美聯儲終啟降息周期，日央行指點未來加息步伐（有片）

《一周焦點》你需要關注的未來一周財金事件：

美聯儲將啟降息周期

美聯儲即將首次啟動降息周期，市場普遍預期降息0.25個百分點，美國相對穩定的通脹和不算太差的經濟數據起到配合，也和當前美聯儲審慎行事、循序漸進的作風相符。投資者應提前部署相關利好板塊，降息落地後則可能沒有太多可獲利的空間。然而，如果美聯儲意外宣布降息0.5個百分點，這將暗示央行對經濟前景的憂慮，可能引發市場恐慌，投資者應隨機應變、安全為上。

日本央行議息及日元走勢

日本央行隨即亦舉行議息會議，投資者應保持高度關注，雖然沒有人預計日本央行會繼續加息，但央行的貨幣政策聲明若支持加息，也可能會刺激日元上漲，留意到市場上一些對沖基金已經增加了看漲日元的押注。上月美國經濟數據催生衰退憂慮，日元大幅升值引發套利交易的平倉潮，亞洲股市以至於全球爆發小股災還歷歷在目呢。到底日本央行態度如何，從此前官員態度來看，利率正常化勢在必行，但何時加息是個問題：日本央行行長植田和男近期表示，若經濟不確定性下降，央行將繼續加息推動通脹，而其他官員也說過要通過加息來推動通脹。

中國三駕馬車數據

中國周六公布的「三駕馬車」數據（出口、投資、消費）成為市場焦點。此前多家外資機構已下調了中國的經濟增長預期，甚至有分析師在內地逛了一圈，便斷言中國高速增長的階段已經結束。XXX（留待星期六補）

人行公布LPR利率

中國人民銀行上月公布的LPR持穩，預計本月還是按兵不動。中國是否啟動降息，最大的阻力來自銀行，因為降息會導致銀行的淨息差進一步收窄，影響行業盈利，此前銀行已經啟動多輪存款降息來保住淨息差，多家銀行淨息差已經跌穿1.2%，利潤壓力已十分大。隨著美聯儲啟動降息，將為中國政策降息打開窗口，但要落實應該得等到第四季，因為降準未至，此時降息顯得有些突然。

內地推動下調存量房貸利率

內地近期可能推動下調存量房貸利率，短期內房股有望受益，但從長期來看，內房市場基本面依然較為悲觀。即使房貸利率下調，房地產開發商和業主可能加速出售房產，導致供應增加，反過來進一步加劇房價下行壓力。此外，內銀股價也將面臨壓力，因為房貸是銀行的優質資產，而利率下調可能削弱這些資產的收益，影響銀行的盈利能力。

表列未來一周上市公司公布業績及其他消息：

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

李澤銘：靜待英美日央行議息 留意減息受惠股？

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