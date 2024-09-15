港股 | 蕭猷華：港交所抵買，現水平吸納

《套期保值》筆者上星期在本欄以「恒指本星期料先低後高」為題，上周一（9日），市場擔心美國就業情況惡化，恐「黑色星期一」重演，恒指低見17067點，上周三（11日）曾經跌穿保歷加通道底部17000點，不過，上周五（13日）港股明顯回穩，高見17540點。展望本周，港股周三（18日）為中秋節翌日假期，加上周四（19日）凌晨美國聯儲局公布議息結果，預期恒指本周走勢偏好。



內地方面，國家主席習近平上周四（12日）在甘肅省蘭州市主持召開全面推動黃河流域生態保護和高質量發展座談會時發表講話，強調各部門抓好第三季度末和第四季度經濟工作，貫徹落實中央經濟工作目標。筆者認為習主席講話存在重要意思，就是必須加快刺激經濟政策落地，確保今年5%經濟增長目標能夠達成，相信中央短期在貨幣政策上將有變動，包括下調存款準備金、減存量房貸利率，甚至再加大刺激消費力度。

今年餘下時間IPO料趨活躍，利好港交所業績。（資料圖片）



個股方面，筆者建議港交所(00388)可趁低吸納。4月22日，筆者曾在本欄以「中證監推五措施，趁低買港交所」為題，之後股價從約220元升至約300元，現在，港交所股價已重回220元左右的低位。今年餘下時間新股上市料趨活躍，除了今年集資王美的集團(00300)，順豐速遞亦準備招股，加上港交所股價跌至保歷加通道底部，現水平可吸納。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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