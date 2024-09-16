樓市 | 中原：十大屋苑周末錄15宗成交，按周升87.5%

中原地產十大屋苑本周末錄得15宗成交，較上周末8宗增加87.5%，成交量屬今年3月下旬至今約半年新高，零成交屋苑收窄至2個。

市場憧憬下周減息，市場氣氛回暖

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場普遍預計聯儲局將於下周的議息會議上宣布減息，最近市場氣氛持續好轉，樓市氣氛亦正面，不少買家在減息前趁低偷步吸納筍盤，帶動睇樓量及成交量明顯回升，相信減息後樓市將持續回暖。

美聯10大藍籌屋苑成交按周升88.9%

據美聯物業分行統計，剛過去周末(9月15日至9月16日)，十大藍籌屋苑錄得約15宗買賣成交，按周上升約87.5%，重上雙位數水平，並創24周新高。按十五大屋苑計算，周末2天錄得約17宗買賣成交，按周升88.9%。

買家加快入市

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，預期美國即將減息，為市場釋放正面訊息，多個大型全新盤亦部署搶佔減息機遇出擊，料將帶動市場氣氛及刺激購買力湧現。由於二手樓價調整，租金仍然趨升，故部份買家亦趁美國減息前最後一個周末在二手尋找筍盤及加快入市，預期若香港按息回落，年底前整體住宅交投將看俏，尤其一手市場表現將較佳。

撰文：經濟通採訪組

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