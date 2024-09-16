貝碧嘉 | 颱風襲滬取消逾千航班，中資航空股齊穿一年低位，「十一」臨近可趁低吸？

雖然國家移民局預測，今年中秋假期日均出入境旅客按年增22%，達180萬人次，但受強颱風貝碧嘉吹襲，上海連日取消航班，今日(16日)再取消近1000架次，影響中秋小長假居民出行。三大中資航空股延續近期反覆向下走勢，今早齊破底創52周新低，其中東航(00670)最多插7%，國航(00753)最多跌逾4%，南航(01055)連跌5日累跌逾8%。值得一提，三大航最近遭花旗唱淡，大削目標價，其中東航及南航更被下調評級。不過，三大航最新公布8月客運數據不算太差，加上中秋過後很快就到「十一黃金周」，或可趁低吸納博反彈。

（網上圖片）

（Shutterstock）

貝碧嘉成75年來襲滬最強颱風 今日取消航班近1000架次

強颱風貝碧嘉今天上午約7時半在上海浦東臨港新城登陸，登陸時中心附近最大風力14級，風速每秒42米，成為1949年以來登陸上海的最強颱風。中央氣象台發出最高級別的颱風紅色預警，上海巿四個區採取「六停」措施，即暫時停課、停工、停運、停航、停園及停業。上海地鐵的高架地面路線暫停服務，巿內所有高速公路實施封閉管控。據上海機場，周日(15日)當天已有超過600個航班被取消，今日將再取消進出港航班918架次，其中浦東機場590架次、虹橋機場328架次。

上海市氣象局稱，雖然貝碧嘉登陸，但上海風雨影響最強時段還沒結束。今天白天，上海在颱風本體影響下，陰有陣雨或雷雨，累積雨量可達暴雨，局部地區有大暴雨，今天傍晚到上半夜風雨逐漸減弱，轉為陰到多雲有時有陣雨天氣。

移民局：中秋假期日均出入境旅客料增22% 達180萬人次

值得一提，據國家移民管理局近日預測，今年中秋假期跨境遊和港澳台同胞、境外僑胞返鄉團聚客流疊加，全國口岸將迎來出入境高峰，日均出入境旅客將達到180萬人次，較去年同期增長21.9%，預計出入境客流高峰將主要集中在9月14日和17日。大型國際空港口岸出入境客流預計穩步增加，北京首都機場、上海浦東機場、廣州白雲機場、成都天府機場日均出入境旅客預計分別達到4.2萬、9.5萬、4.2萬、1.6萬人次。

此外，北京市市長、世界旅遊城市聯合會理事會主席殷勇近日在2024世界旅遊合作與發展大會表示，今年1月至8月，北京共接待遊客近2.5億人次，實現旅遊收入超4500億元人民幣，均創歷史同期新高。殷勇表示，作為全球重要的旅遊城市，北京不斷提升供給水平和服務質量，旅遊行業加快恢復。今年1至8月，北京接待入境遊客超過230萬人次，比去年同期增長2倍多。

國航8月乘客量同比增15% 東航升逾18%南航增逾13%

另方面，國航公布，8月乘客量1525.2萬人次，同比增長14.9%，環比升5.1%。今年首8個月乘客量約1.05億人次，升23.7%。8月客運運力投入同比升12.4%，環比升1.2%，旅客周轉量同比升21.7%，環比升4.7%。平均客座率82.9%，同比升6.3個百分點，環比升2.7個百分點。

東航公布，8月載運旅客1384萬人次，同比升18.49%。今年首8個月乘客量約9453萬人次，升25.84%。8月客運運力投入同比升15.16%，達到2019年同期的1.1倍，旅客周轉量同比升28.77%，達到2019年同期的1.2倍，客座率為86.74%，同比升9.17個百分點，比2019年同期客座率升1.36個百分點。另南航8月載運旅客1609.59萬人次，同比升13.52%。今年首8個月乘客量約1.1億人次，升18.85%。8月客運運力投入(按可利用座公里計)同比升12%，旅客周轉量(按收入客公里計)同比升20.74%，客座率為87.19%，同比升6.31個百分點。

花旗：暑期票價及商務旅遊需求疲弱 降東航南航評級

不過，花旗近日發表研究報告指，雖然暑期機票銷量良好，但票價疲弱。根據CAAC統計，旅客運載量按年增長12%，較2019年高出18%。國際運力回升至2019年的77%，惟價格回復正常的速度遠遜預期，經濟艙除稅後的均價較去年下降11%。行業於亞洲區內的收益率亦面臨挑戰。三大航空公司在今年7月的運力調配較為保守，但出境運力恢復強勁。整體來說，業界在夏季的表現令人有點失望。

花旗又指，從次季業績來看，商務旅遊需求仍然疲弱，未能支持在淡季運力增加時的票價，將東航評級由「買入」降至「沽售」，目標價由2.53元降至1.7元，南航評級由「買入」降至「中性」，目標價從3.8元降至2.8元。不過，花旗維持國航「買入」評級，因其收益率具韌性及成本有改善，但將目標價由5.35元降至3.8元。

另大華繼顯稱，內地三大航空公司上半年仍錄得虧損，南航為虧損指引下限，國航及東航中期虧損則處於指引中間值水平。預計三大航空公司在近期燃油價格疲弱下應可在第三季轉盈，但供應過多仍會是一個中期挑戰，不利於航空公司資產負債表的修復。

李偉傑：競爭激烈盈利能力堪憂 惟十一臨近國航可博反彈

（李偉傑）

華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，內地疫後復常已有一段時間，三大中資航空股盈利卻仍受壓，上半年虧損雖見收窄但仍在蝕錢。事實上，行業現時競爭激烈，三大航空公司增加航班的同時，都已宣布訂購了100架C919飛機，航機增加雖有助未來收入增長，但亦會增加資本開支，令市場更憂慮其盈利能力，因此，即使到了旅行旺季，股價也無力向上。

不過，李偉傑指，於「五一黃金周」時三大航空股股價曾出現短暫反彈，中秋過後很快就到「十一黃金周」，或可趁此時受累颱風吹襲航班取消撈底。而三大航中首選國航，因其有較多國際航班，受高鐵的競爭衝擊較小，現時其RSI跌至16已出現超賣，可於現價約2.9至2.94元買入，惟其盈利能力始終不知何時才能恢復，只可博短線反彈，暫只上望50天線約3.4元，而若再跌5%即見2.75元時就要止蝕。

國航半日跌1.67%收報2.95元，連跌2日累計跌幅5.45%；東航跌3.78%報1.78元，連跌2日累計跌幅5.82%；南航跌2.03%報2.41元，連跌5日累計跌幅8.37%。國泰(00293)則跌0.25%報7.89元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此







其他航空股相關新聞：

《中國要聞》颱風貝碧嘉影響，江浙滬等地機場取消逾１６００航班

消委會首８個月接逾千宗涉航空公司投訴，有乘客臨時被要求寄行李

《中國要聞》北京首８月接待遊客人次及旅遊收入均創新高

【與拍賣官看藝術】常玉作品屢創天價，背後其實藏著跌宕起伏的人生► 即睇