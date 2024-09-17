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美的上市 | 美的首掛全日升8%，陳翊庭：大型新股接踵而來

17/09/2024

　　本港違睽3年，再現大型IPO「集資王」。集資逾300億港元美的集團(00300)(深:000333)今日（17日）主板掛牌上市，收報59.1元，較招股價54.8元高出7.8%，一手100股，不考慮交易費用，每手帳面賺430元。港交所(00388)行政總裁陳翊庭在上市儀式後見記者表示，對大型新股看法由「指日可待」變成「接踵而來」，審批中的新股有100隻，當中不乏有集資額逾10美元的IPO。加上阿里巴巴(09988)獲納入港股通後「價量齊升」；環球減息等種種因素，皆利好集資市場後市表現。她直指美的集團(00300)現時幫助香港集資額達到全球首5名位置，並冀後市市況許可，其他大型新股可於年底前上市，有信心今年港股IPO集資額可重返全球前列。

 

美的上市 | 美的上市半日升8%，陳翊庭：大型新股接踵而來

（Kelvin攝）

 

方洪波：美的在港上市助加快集團全球化

 

　　至於美的集團董事長兼總裁方洪波則在上市儀式上表示，進入香港市場有助於集團加快全球化進程，並會繼續推進科技領先、用戶指導、數字驅動、全球突破戰略。他亦希望為股東創造更多價值，又祝願香港股市「熊熊火火」，永遠繁榮。

 

公開發售中籤率100%

 

美的上市 | 美的上市半日升8%，陳翊庭：大型新股接踵而來

美的集團副總裁、首席財務官鍾錚（左一）、美的集團董事長兼總裁方洪波（右一）（Rex攝）

 

　　美的集團較早前公布，是次公開發售超額認購約4.31倍，無觸發回補機制，認購一手100股H股的3850份申請全部獲配股份，中籤率100%。

 

　　該集團指，發售量調整權已獲悉數行使，將按最終發售價54.8元額外發行約7382萬股發售股份，佔全球發售初步可供認購發售股份總數的約15%，故發售股份數目調整為約5.66億股H股，其中香港發售股份數目調整為約2829.78萬股H股，國際發售股份數目約5.37億股H股，募集資金總額310.14億元。

 

美的上市 | 美的上市半日升8%，陳翊庭：大型新股接踵而來

港交所行政總裁陳翊庭（左一）、港交所主席唐家成（右一）（Rex攝）

 

　　在公開發售中，甲組申請人約1.35萬人，認購最多9萬股的43份申請獲配2.29萬股，分配比率25.44%。乙組方面，認購最多股份的共1230.34萬股，涉3宗申請，每張「頂頭槌」飛涉資6.7億元，各獲配159萬股，分配比率12.92%。另外，國際發售超額認購約7.06倍。

 

　　另外，基石投資者共認購美的1.79億股，涉資98.1億元，禁售期6個月。值得留意的是，有單一投資者獲配發1.7億股H股，佔發售股份總數逾三成，總體持股比例2.23%。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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