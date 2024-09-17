蘋果槪念股 | iPhone 16預訂遜色，概念股受壓可趁機吸？

蘋果公司上周發布最新款手機iPhone 16被指驚喜欠奉，有分析師指其首周末預訂較去年iPhone 15少近13%，相信與新的AI功能尚未推出及內地市場競爭激烈有關，蘋果於隔晚美股跌近3%。港股一眾蘋果概念股近日亦受累下挫，其中瑞聲科技(02018)及舜宇光學(02382)都已跌穿多條平均線，不過，手機設備行業正在復甦，舜宇近日公布8月手機鏡頭出貨量按年升近15%，華為及小米(01810)等又陸續推出新手機，可否趁機吸納？應揀買哪一隻？

（蘋果香港官網截圖）

蘋果推出iOS 18預計下月引入AI功能 中文版等明年

今日凌晨，蘋果向iPhone用戶推送了iOS 18正式版，不過並不包含蘋果智能(Apple Intelligence)相關功能。iOS 18正式版適配第二代iPhone SE及之後的所有機型，共24款，而在本周20日起發售的iPhone 16和16 Pro系列，出廠時會預裝該版本。另蘋果稱，預計從下個月開始，iOS 18將引入蘋果智能功能，將率先在美國推出，計劃在12月份開放支持澳洲、加拿大、新西蘭、南非和英國等地的英語方言，支持iPhone、iPad和Mac。中文、法語、日語和西班牙語版本將於明年正式推出。蘋果也在剛剛結束的9月發布會上確認了明年蘋果AI將會實現對中文的支持，但何時能在國內上線沒有明確的時間點。



據了解，蘋果智能借助生成式AI大模型，用戶可以在幾秒鐘內總結整個講座，獲取長流程的簡短版本。蘋果智能還支持智能寫作，可以校對用戶的文本。另外，蘋果智能讓Siri有了大幅升級。在處理複雜指令時，蘋果結合了ChatGPT的能力，Siri不僅能精準理解用戶意圖，還能提供更為智能的回應。

郭明錤：iPhone 16首周末預訂按年少近13% 料第四季可改善

天風國際證券分析師郭明錤根據蘋果網站的出貨時間及供應鏈調查分析，估計iPhone 16系列在首周末預售銷量約3700萬部，較去年iPhone 15系列首周末銷量減少12.7%，主要受iPhone 16 Pro系列需求低於預期拖累，iPhone 16 Pro及Pro Max分別跌27%及16%；相反，iPhone 16 Plus與標準版銷售按年有增長。

郭明錤指，iPhone 16 Pro系列需求低於預期，主要原因與Apple Intelligence人工智能功能未能在上市時同步推出，而要等到10月iOS 18.1更新後才提供有關。而另一原因為iPhone在中國市場正面臨激烈競爭。不過，他也提到供應鏈方面並沒有受到太大影響，並表示相信隨着Apple Intelligence產品的發布和第四季旺季促銷等手段，iPhone 16出貨量有望進一步改善。他還預測，在2025年蘋果公司將會採取更激進的產品策略來提升市場需求。

舜宇8月手機鏡頭出貨量升近15% 惟遭高盛降目標價至63.5元

值得一提，舜宇光學上周公布，今年8月手機鏡頭出貨量按年升14.6%至1.24億件，主要是因為去年同期整體智能手機市場需求疲弱，且公司在高端產品的市場份額提升。另舜宇8月手機攝像模組出貨量3962.5萬件，按年跌25.2%；車載鏡頭出貨量按年升4.3%、按月跌4.2%至843.9萬件。

高盛發表研報指，舜宇8月份手機鏡頭出貨量按年增長15%，相對於大立光同期按年升54%；舜宇手機攝像模組出貨量按年跌25%，相對於丘鈦科技(01478)同期按年升1%；舜宇車載鏡頭出貨量按年升4%，相對於7月按年升9%。至於舜宇首8個月的手機鏡頭、車載鏡頭及手機攝像模組的出貨量達8.74億、7000萬及3.73億件，佔該行對公司全年預測的68%、69%及66%，大致符合預期。將舜宇今明兩年的盈利預測各下調1%，收入預測各下調1%及2%，主要由於攝像模組出貨量下降。另對公司2025年預測市盈率由23.9倍下調至23.3倍，目標價由65.8元降至63.5元。對攝像市場的激烈競爭保持審慎，料公司2024至2026年的混合毛利率穩定在17%至18%，維持「中性」評級。

高盛料瑞聲明年將滲透更多品牌客戶 予目標價42.1元

瑞聲近日則獲高盛唱好，高盛稱，瑞聲目前為榮耀折疊手機提供鉸鏈，預計隨著更多新機型的推出，集團預期可於2025年滲透更多品牌客戶。在散熱方案上，瑞聲科技已為小米Ultra13、一加(OnePlus)Ace2提供了銅製與不銹鋼製VC(均熱板)，並已滲透海外客戶。另外，受惠於中高階智能手機鏡頭、鉸鏈及觸覺的規格升級，管理層對於2024年下半年的收入增長及利潤率改善仍持正面看法。至於2025年，管理層預期智能手機內容升級的趨勢將持續，而收購PSS將為汽車聲學業務帶來協同效益。

高盛指，對瑞聲科技保持樂觀態度，並期待其持續復甦。基於2025年21.4倍的市盈率，目標價為42.1元，維持「買入」評級。

溫傑：iPhone銷情無阻出貨量增長 惟瑞聲仍偏貴舜宇42元可吸

（溫傑）

凱基投資策略部主管溫傑指，即使蘋果iPhone 16銷量未如理想，手機設備股也可受惠其他品牌如華為及小米等推出新機，出貨量應可繼續增長。此外，AI需要時間釋放數據效能，iPhone 16往後銷量應不用擔心。不過，AI手機將會推出是一早已知的消息，舜宇股價於7月中也曾炒至50幾元，其後或多或少受累港股市況差而回落，最理想待其回至近40元才買入，惟未必跌到那麼深，42元附近也可分注吸納，料其仍於40至50元上落。至於瑞聲主要生產聲學產品，可說是最受惠AI發展，因AI需以語言輸入作為媒介，相關硬件需要升級，但其股價由2月時約16元升至最高30幾元，現時即使回至28元仍偏貴，未宜部署買入，起碼回至25元才可考慮。

瑞聲半日跌0.88%收報28.25元，成交9725萬元；舜宇微升0.35%報43.65元，成交9145萬元。其他手機設備股升跌不一，比亞迪電子(00285)升0.98%報25.8元，高偉電子(01415)跌2.19%報20.1元，丘鈦科技跌0.24%報4.19元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此







另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評蘋果及港股大市，立即重溫







其他蘋果概念股相關新聞：

蘋果正式推出ｉＯＳ １８，預計下月引入ＡＩ功能，中文版等明年

【外圍經濟】iPhone16系列手機需求遜預期，蘋果股價跌

《異動股》分析指蘋果新機銷量遜預期，舜宇、瑞聲齊跌２％

【你點睇】的士記分制將於周末生效，你認為該制度可否幫助的士提升服務質素？► 立即投票