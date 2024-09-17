  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

地產股 | 美減息半厘機會增，地產股連日造好惟未宜高追

17/09/2024

　　美國聯儲局將於本港時間周三(18日)凌晨公布議息結果，目前利率期貨亦顯示減息半厘的可能性升至近七成，本地地產股連日造好，其中較落後的新世界發展(00017)連續兩日飆半成，新地(00016)連升4日創4個月高，連收租股領展(00823)也創7個月高位。不過，不少機構仍料聯儲局本月只減息0.25厘，摩通更指即使落實減息，地產股也不一定可跑贏大市，看來暫不宜再高追。

 

（新世界發展網頁截圖）

 

有美民主黨參議員促鮑威爾大幅降息　9月減息半厘機會升至近七成    

 

　　美國9月大手減息0.5厘的預期升溫，芝商所FedWatch工具顯示，9月減息0.5厘的機會率升至67%，減息0.25厘的機會率降至33%。值得一提，被視為聯儲局綫人的《華爾街日報》記者Nick Timiraos近日撰文指，減息幅度是主席鮑威爾的一個艱難決定，並指鮑威爾在央行年會上呼籲將注意力轉向就業市場的風險，讓他的同事感到驚訝。Nick Timiraos最後引述儲局前副主席指，風險管理已轉向就業市場，認為對減息0.5厘有利。摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli指，儲局應減息0.5厘以平衡風險，因為通脹減退及就業數據疲弱。美國紐約聯儲銀行前行長Bill Dudley撰文，預計聯儲局將減息0.5厘，因勞動市場下滑，以及向中性或寬鬆的貨幣政策靠攏。

 

　　另外，美國三位民主黨參議員敦促鮑威爾和其他政策制定者大幅下調基準利率，包括本周降息0.75厘，以保護美國經濟免受潛在傷害。參議員Elizabeth Warren、Sheldon Whitehouse和John Hickenlooper致信鮑威爾指，如果聯儲局在減息方面過於謹慎，那麼將不必要地令經濟面臨走向衰退的風險，聯儲局必須考慮更激進地前置性減息，以減輕勞動力市場面臨的潛在風險。

 

貝萊德：市場對減息押注過度　料聯儲局9月減息0.25厘

 

　　不過，不少機構仍維持聯儲局本月減息0.25厘的預測不變，其中貝萊德策略師對短期美債的立場由超配變為低配，稱市場對聯儲局減息幅度的押注不太可能成真。市場猜測聯儲局等待寬鬆的時間太長了，現在將被迫以更快速度減息，從而支撐經濟。貝萊德首席投資策略師Wei Li認為，這樣的猜測有誤，她在接受彭博電視採訪時預計，聯儲局周三將會減息0.25厘。

 

　　DWS美國經濟學家Christian Scherrmann表示，9月美國議息會議即將召開，減息的時機終於成熟。近期數據顯示，通脹率持續下降，勞動市場則出現疲態，惟並未如預期般急劇惡化，通脹則仍值得關注，故預料聯儲局將於9月議息會議上減息25個基點，並於2024年餘下會議維持同樣步伐。


　　惠譽預料，聯儲局9月開啟本輪減息周期，9月至12月期間的3次議息會議將逐次減息0.25厘，明年合共減息125基點，後年進一步減息75基點，才結束本輪減息周期。因對通脹有顧慮，減息步伐料溫和，整個減息周期歷時25個月，期內共減息10次，每次減息25基點。

 

摩通：落實減息後地產股不一定再跑贏大市　首選領展太地等

 

　　摩通近日發表研報，香港地產股自7月初以來表現優於恒指8%，主要是由於降息預期，然而在實際降息之後，香港地產股或不一定再跑贏大市，因為行業基本面(住宅、辦公和零售)可能仍然不溫不火。大多數本港地產公司均已公布業績，相信降息預期已被市場大部分消化，因此該行對地產股取態更有選擇，優先選擇具有以下特點的公司：第一是股息確定性較高，第二是承諾股份回購計劃，第三是具涉及相對彈性的次產業(必需消費品)。

 

　　摩通表示，假設利率每下調100個基點，按固定負債比率計算，料對本港地產股明年度核心盈利則平均錄正增長為3.7%影響，當中首選領展(料11月公布中期業績派息優於預期)、太古地產(01972)(承諾回購和中單位數每股股息成長)和長和(00001)(中國業務風險敞口較小及盈利增長復甦)，均予「增持」評級，各予目標價42元、16.2元及50元。另對新世界(面臨流動性壓力)和九倉置業(01997)(料受香港奢侈品零售疲軟影響)保持謹慎態度。

 

黃瑋傑：股價已反映香港跟美減息　小心減息對樓市成交刺激短暫

 

地產股 | 美減息半厘機會增，地產股連日造好惟未宜高追

（黃瑋傑）

 

　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，股價走勢往往走在經濟及業績前面，近期地產股除新世界走勢較弱外，其他如新地及恒地(00012)都已由7月低位回升不少，預先反映了美國進入減息周期後，香港或多或少都會跟減。雖然減息理論上利好地產股，但最大考驗是香港跟隨減息後賣樓反應如何，如果減息之後成交一如今年「撤辣」後只旺了一個月，跟著無以為繼，或者於當時已消耗一定購買力，就算減息都未必對買樓意欲有很大刺激，小心到時因失望帶來沽壓。其中新世界因債務問題之前跌至很低殘，就算現在集團再融資去償還一些到期債務，代價也不低，料仍要給予相對高息再融資，且其最大問題是如何去減債，其中出售資產是較有效快速的方法，但以現時經濟環境只能低價出售，市場也未必有那麼大需求去促成如此大宗物業的成交。

 

　　黃瑋傑續指，相比物業發展商股價及估值會受賣樓成績影響，領展主要看租務表現、空置率及續租的租金水平，之前公布的業績顯示上述各方面未見為公司帶來太大壓力，所以股價由7月低位30元以下，一直升至現價逾38元，已累積升了逾兩成，現時才想買恐已太遲，雖然基本面及股息率仍吸引，但隨著股價繼續上升，股息率跌至5至6厘，上升空間自然收窄。

 

　　地產股今日普遍造好，除新世界再飆逾半成外，長實(01113)也升逾4%，九倉置業及希慎(00014)則升逾3%。

 

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


其他地產股相關新聞：
Ｔｈｅ　Ｙｏｈｏ　Ｈｕｂ　ＩＩ加推９４伙，折實入場６８３萬起
地建會會員旗下近百商場推出活動及優惠，涉送現金券、機票等

【你點睇】的士記分制將於周末生效，你認為該制度可否幫助的士提升服務質素？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06663

國際永勝集團

0.450

異動股

00986

中國環保能源

0.083

異動股

08189

泰達生物

0.115

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 41,664.38
    +42.30 (+0.102%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,649.21
    +16.12 (+0.286%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 17,697.10
    +104.97 (+0.597%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.000
變動率︰+3.704%
較港股︰-7.26%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升42.391
變動率︰+2.642%
較港股︰-1.07%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升5.552
變動率︰+2.444%
較港股︰-0.32%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升35.846
變動率︰+2.109%
較港股︰+0.27%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升17.665
變動率︰+9.584%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.095
變動率︰+6.345%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升7.785
變動率︰+4.919%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升15.240
變動率︰+3.885%
精選美股 More
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰升129.940
變動率︰+5.240%
ABNB
愛彼迎
按盤價(USD)︰升121.915
變動率︰+3.713%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升232.025
變動率︰+2.313%
M
Macy's
按盤價(USD)︰升15.280
變動率︰+2.207%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/09/2024 10:15 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：17/09/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/09/2024 10:15 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06663 國際永勝集團
  • 0.450
  • 00986 中國環保能源
  • 0.083
  • 08189 泰達生物
  • 0.115
  • 02828 恒生中國企業
  • 63.920
  • 09999 網易－Ｓ
  • 120.200
股份推介
  • 00836 華潤電力
  • 18.780
  • 目標︰$21.30
  • 01093 石藥集團
  • 4.650
  • 目標︰--
  • 01686 新意網集團
  • 3.420
  • 目標︰$3.60
  • 03606 福耀玻璃
  • 49.000
  • 目標︰--
  • 00006 電能實業
  • 54.900
  • 目標︰$58.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 380.000
  • 00001 長和
  • 42.850
  • 00941 中國移動
  • 71.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 82.850
  • 00005 滙豐控股
  • 68.150
報章貼士
  • 00823 領展房產基金
  • 38.800
  • 目標︰$43.00
  • 01038 長江基建集團
  • 57.900
  • 目標︰$60.00
  • 00371 北控水務集團
  • 2.140
  • 目標︰$2.30
熱炒概念股
  • 地產 More
  • 00017 新世界發展
  • 7.120
即時重點新聞

17/09/2024 16:08  《新股掛牌》美的集團(00300)收高近8%，每手賺430元

17/09/2024 17:23  國泰(293)8月載客量按年升15.9%，貨運量升6.3%

17/09/2024 16:45  《盤後部署》市場大膽預測美減息半厘振港股，煤氣派息穩定可吸客

17/09/2024 14:18  【ＰｗＣ】普華永道海南培訓園區建設據報停工，涉資10億人幣

17/09/2024 14:20  《新股上市》太美醫療傳啟動IPO預路演，集資或低於7.8億元

16/09/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２﹒３９億元，買阿里沽盈富基金

17/09/2024 08:54  【大行炒Ｄ乜】中信里昂唱好ＣＸＯ板塊，麥格理維持京東跑贏大市

17/09/2024 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒７９０４，隔夜拆息較上日升６０基點

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 大新逆市新增4個月4.1厘，創興3個月3.7厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

地產股 | 美減息半厘機會增，地產股連日造好惟未宜高追新文章
人氣文章

新聞>中國故事

美城月餅 | 三隻羊被立案調查：直播帶貨「香港美誠月餅」涉誤導新文章
品味生活
生活
人氣文章

台灣熱話．姚超文

美免費軍援過期發霉，台軍自求多福
人氣文章

陶冬天下．陶冬

鮑威爾最躊躇的利率決定
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】兩數據警示前車可鑑，破「2D螺旋」還看地產
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

估價太低的重器必然有詐？一支元青花大罐估價約一百二十萬港元，是大漏還是新仿？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

自助餐推介 | 文華東方酒店Clipper Lounge翻新重開！Buffet一次品嘗酒店經典：扒房頂級牛肋排、新加坡龍蝦叻沙、60年傳奇芝士蛋糕！別錯過源源不絕凍海鮮
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

國寶級文物驚現美國西岸拍場，背後有甚麼不為人知的内幕？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
情緒低落VS抑鬱症點分？一返工返學就想喊？點解家庭好、生活好、讀書好都抑鬱？抑鬱症無樣睇！過來人分享如何扭轉心態可改善：Good Enough就好！家人朋友要做好2件事新文章
人氣文章
腦退化｜45歲後大腦開始衰退？放假太Hea都傷腦？醫生揭5大行為加速腦退化！即睇6個健腦好習慣新文章
人氣文章
中秋月餅高熱量、高脂、高糖！一個雙黃蓮蓉月餅等於咁多碗白飯！即睇營養師7個飲食建議：1類飲品最健康
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/09/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/09/2024 22:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/09/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章生財有道17/09/2024
高息定存 | 大新逆市新增4個月4.1厘，創興3個月3.7厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，銀行加定存息迎戰銀債，3個月最高...

15/09/2024 10:55

貨幣攻略

以巴衝突 | 從以色列人質到和平志願者的犧牲，說明了甚麼？

12/09/2024 07:47

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金