一周部署 | 高成交助攻港股攀頂，新世界公布業績

《一周焦點》你需要關注的未來一周財金事件：

港股成交量

美聯儲宣布減息，港股在此前兩天量價齊漲，大成交量推動指數創下三個月來的新高，市場更傳聞有新一波資金流入。若這波強勁成交能夠延續，港股有望穩住在18000點關口，甚至可能收復6月中的高位18520點。成交量和市況的關係至關重要，因為強勁的成交量通常代表著市場資金充裕，投資者情緒偏向樂觀，同時也有助提升股市的穩定性。

香港樓市對減息反應

上周，多家港銀出人意料地迅速下調最優惠利率（P息）0.25厘，超出市場預期的減P息0.125厘。儘管如此，香港的息率水平仍相對較高，港府也提醒市民現階段買樓需注意風險，而且分析師也認為，利率調整對香港經濟的利好效應可能要到明年才會顯現。如果未來市場繼續預期減息，可能會增加一些市民的購房意願，對本地地產股屬實打實的利好，但由於基本面疲弱和部分地區單位供應過剩，整體樓市仍面臨較大壓力。

人民幣匯率

美國的減息決定暫時緩解了人民幣的貶值壓力，人民幣中間價創下一年半來的新高，也使資金加大流入港股。然而有分析指出，中國經濟基本面尚未顯著改善，人行也希望保持匯率穩定，，再加上當局或傾向保護出口競爭力，所以這一趨勢未必能持久，因此投資者對人民幣的升值空間不應抱有過高期望。

內地樓市政策

據《彭博》報導，監管機構正在討論放鬆北京、上海等一線城市的購房限制，甚至考慮允許不再區分首套房和二套房。這些措施如果落實，料僅對內房股將形成短期利好，因為樓市庫存過剩、需求疲軟、房價預期持續下行和地產商的債務問題形成的種種不利因素，令整體市場壓力依然存在。儘管在美聯儲降息後內房股出現短暫炒作，但投資者不應過於樂觀，應謹慎入市。

鮑威爾、耶倫發言

美聯儲主席鮑威爾將在公開場合發表預錄講話，這將是他宣布利率決議後首次發聲，市場將密切關注他對美國經濟和貨幣政策的進一步看法，尤其是他在減息後的經濟展望是否有改變。同時，美國財長耶倫也可能會發表對美國經濟現況的評估，兩位官員的觀點或直接影響市場對未來政策走向的預期，也會為外圍市場帶來波動。

新世界公布業績

新世界發展(00017)將於周四公布上半年業績，此前該公司曾發出百億盈警震撼市場，稱受投資物業的公平值變動影響，預計上半年虧損將高達200億港元。大行普遍看淡新世界，認為虧損將進一步加劇其負債水平。在業績公布後，投資者建議關注公司資產公平值變動的具體數據，以及公司是否仍會派發股息。此外，新世界高層在業績發布會上的表態，也可能成為市場評估香港樓市以及公司未來走向的重要指標。

表列未來一周上市公司公布業績及其他消息：

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

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