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港股 | 午市前瞻 | 上月手機銷量贏蘋果排第二 小米升勢過急不妨等回調

23/09/2024

 

　　美股上周五（20日）獲利回吐惟港股信心仍足，恒生指數先窄幅低開，隨即發力再上，在較高水平配合下，企穩自6月20日以來高位，惟現階段難尋突破，半日收報18359，升100點或0.6%，主板成交逾667億元。


　　恒生中國企業指數報6428，升47點或0.7%。恒生科技指數報3730，升26點或0.7%。

 

港股 | 午市前瞻 | 上月手機銷量贏蘋果排第二 小米三頭馬車齊發防守性強

小米集團創始人、董事長兼首席執行官雷軍在微博發文表示，定於周四(26日)晚上7時發布Note 14系列產品。（互聯網圖片）

 

李偉傑：恒指料先整固18000點有支持

 

　　恒指今早雖然輕微低開，但開市後很快便掉頭向上，高見18410。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，自從美國上周宣布大手減息半厘後，港股整體氣氛轉好。尤其是香港主要銀行出乎意料地即時下調最優惠利率0.25厘，進一步提振港股。減息增加了高息股尤其是一眾中特估的吸引力，高負債的企業同樣得益於低息環境，而地產股更直接受惠。整體來說，是次減息對港股是一大助力。不過，高息股過去一段日子累升不少，因此，個別股價高位回吐可以理解，特別是本地個別收息股，其息率低於中特估，近日股價偏軟，不排除投資者換馬。

 

　　李偉傑指出，恒指自本月低位17000點附近開始反彈，至今連升第七日，累升千多點。預料短期內在18300至18400有阻力，或先行整固。不過，他預料回調幅度不會太深，恒指在18000點附近料有初步支持，只要守住18000點，後市有望高見19000點。

 

小米三頭馬車齊發防守性強

 

　　小米(01810)今日股價跑贏大市，暫時升約4%。據市場研究機構Counterpoint提供數據，小米8月手機全球銷量超越蘋果，排名第二，僅次於三星。主要由於其Redmi 13C和Redmi Note 13系列等低價手機產品在印度、南美、東南亞等新興市場表現優異。不過，李偉傑表示，隨著蘋果在本月推出新款手機，本月銷量排名或有變動。但市場看的不僅僅是一個月的數據，而是對小米整體發展有更高的期望。小米過去不斷在產品創新（比如推出摺機），以不同型號迎合不同市場，其產品在新興市場如印度和東南亞具有一定優勢。

 

　　另外，小米集團創始人、董事長兼首席執行官雷軍在微博發文表示，定於周四(26日)晚上7時發布Note 14系列產品。

 

　　李偉傑認為，小米的優勢除了手機之外，還在物聯與生活消費產品、以及新能源車這兩個領域取得不俗的成績，三者之間既產生協同效應，又能分散風險，防守性強。當中，物聯與生活消費產品目前已佔集團總營業額超過28%。而新能源車業務方面，估計隨著新車陸續交付，佔比也會愈來愈重。不過，小米股價自今年初低位12元附近開始上升，至今累升六成多。投資者若手上沒貨，可以等股價稍微回調至10天線（約19元附近）再考慮吸納，這樣防守性比較強，短期股價上望22元。

 

港股 | 午市前瞻 | 上月手機銷量贏蘋果排第二 小米三頭馬車齊發防守性強

小米股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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