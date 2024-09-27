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突破兩萬 | 恒指高開522點報20446返兩萬，新世界績後飆

27/09/2024

突破兩萬 | 恒指高開522點報20446返兩萬，新世界績後飆

 

　　港股一早開市又斬熊，美國知名對沖基金大鱷David Tepper呼籲買入一切中國相關資產，中概股隔晚狂飆，加上人行正式降準加短期政策利率降息，港股狂歡持續，恒生指數開報20446，大幅高開522點或2.6%，收復兩萬點。主板成交69.22億元。


　　恒生中國企業指數報7255，升169點或2.4%。恒生科技指數報4340，升130點或3.1%。


　　新世界(00017)公布業績，全年來自持續經營業務虧損擴大至118.07億元，此前盈警已經預示過，不派末期息亦符合市場預期，公司另資產出售計劃，行政總裁鄭志剛下台。新世界復牌高開16%，報9.5元。


　　內地發文促牛奶消費，蒙牛乳業(02319)高開14.94%，報18.46元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅28.73%。消費股潤啤(00291)升10.45%，報33.3元。


　　大摩唱好，金沙(01928)升7.14%，報18元。


　　京東集團(09618)升6.64%，報147.7元。


　　油價受增產消息急跌，油股繼續逆市跌，中海油(00883)低開1.74%，報18.08元，中石油(00857)低開1.12%，報6.17元，中石化(00386)低開0.63%，報4.8元。

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