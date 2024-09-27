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港股 | 午市前瞻 | 港股拾兩萬接近年半高 政策市能否持續還須數據支持

27/09/2024

 

　　港股一早暴力斬熊。美國知名對沖基金大鱷David Tepper呼籲買入一切中國相關資產，中概股隔晚狂飆，加上人行正式降準加短期政策利率降息，港股狂歡持續，恒指今早發力一舉收復兩萬點，觸發大舉入市訊號，盤中愈升愈有，升幅一度擴大至784點，高見20708.31點，半日收市則報20603，升678點或3.4%。


　　資金交投踴躍，半日還未收市主板成交已經超過2000億元，半日錄2443億元。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股拾兩萬接近年半高，政策市能否持續還須數據支持

（Shutterstock圖片）

 

連敬涵：港股強勢難估頂，若經濟數據不佳外資即走

 

　　內地重磅刺激政策一浪接一浪，外資對港股熱度明顯180度轉變，昨日大市成交劇增至3000億元以上，創下2022年3月16日以來新高，重現當時內地救市時的歡騰狀態。大市今早受惠內地傳出將發兩萬億人幣特別國債消息刺激進一步攀升，半日大市成交已超過2000億元，恒指開盤突破20000後一往無前，於期結日內進一步升破20500重要期指關口。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，目前港股氣氛大旺，外資及北水都被迫重新掃入港股，料短線將持續推升港股。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股拾兩萬接近年半高，政策市能否持續還須數據支持

（Shutterstock圖片）


　　他認為，目前消息面對並無不利因素，唯有較為不利就是技術面上大市已出現嚴重超買，而下周國慶日後北水暫停，成交勢必回落或會出現技術調整，有可能出現單日回吐幾百點情況。但他認為，目前大市正處於超級強勢，四個交易日內暴升超過2000點，暫時難講上方阻力以及下方支持，要等資金情緒回穩過後才能進一步判斷。


　　連敬涵進一步提醒，目前大市氣氛極端樂觀，投資者須要意識到目前一切都屬於政策市表現，後市必須要有成果才能令目前的樂觀預期得以實現以及可持續，未來經濟數據將極為關鍵，將完全反映今次大力托市的成效。他強調，假如未來經濟數據仍不似預期，今日回流的外資便會果斷流走，投資者宜注意這點，現時並不宜過份心雄。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股拾兩萬接近年半高，政策市能否持續還須數據支持

恒指收復兩萬點。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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