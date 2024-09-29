一周部署 | 北水關閘港股成交受考驗，美國就業數據全球矚目

《一周焦點》你需要關注的未來一周財金事件：

國慶假期北水關閘

內地出台一系列重磅寬鬆政策，市場風險偏好顯著提升，港股成交額在國慶前迎來暴漲，周五（27日）主板成交更是創下單日歷史新高。然而，周二（10月1日）起A股將因國慶假期休市五天，港股通關閘五天，港股失去北水支撐後，市場普遍預期港股回調，甚至回落至20000點以下水平。但這也是一次檢驗外資對港股支持力度的機會。如果成交量在北水缺席的情況下依然保持活躍，港股有望繼續突破高位，為未來的市場走勢奠定基礎。

中國製造業景氣數據

內地最近發放寬鬆大禮包，包括降準和降息，但對實體經濟影響仍有待觀察，而且這些措施也可能尚未及時反映在9月的內地製造業PMI數據中，預計該指數將連續第五個月處於收縮區間，但對市場的短期影響有限，因市場更關注的是10月經濟數據，因屆時市場將能看到政策效應的具體消化情況。

美國最新就業數據

美國就業數據在全球市場的關注度極高，因為將影響到美聯儲的貨幣政策，特別是本月中旬美聯儲啟動本輪降息周期，最新一份就業數據顯得尤為矚目。近期美國初領失業金人數降至四個月低點，顯示勞動市場有回穩跡象，如果接下來的非農數據反倒強勁，市場對美聯儲年底前再降息共半厘的預期可能會有所修正，對全球資金流動和市場風險情緒將產生重要影響，包括中國。儘管中國央行強調政策自主，但美聯儲本次降息就給中國當局提供了更大的寬鬆空間。

產油國繼續增產計劃

據報道，OPEC+計劃在12月繼續推動增產，特別是沙特阿拉伯的立場顯得尤為關鍵，而有傳沙特似乎已放棄了將油價推升至每桶100美元的目標。如果OPEC+在本周的會議上進一步明確表態增產，無疑為國際油價近日跌勢「火上加油」，也可能促使內地零售油價出現調整，利淡內地三大油股。

中歐電動汽車價格承諾協議談判

歐盟針對中國電動車徵收高關稅，直接打擊了中國產業出海「新三樣」的命門。然而，歐盟內部並非鐵板一塊，各國對此存在不同聲音，例如西班牙和德國等國公開反對徵稅，至於中國方面也在積極斡旋，試圖通過價格承諾協議換取關稅減免。儘管歐洲的汽車產業是當地最重要的產業之一，談判空間有限，但如果最終在稅率上達成一定程度的妥協，中資汽車股可能迎來短期利好。

表列未來一周上市公司公布業績及其他消息：

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

黃偉豪：恒指回調至此水平可吸納 短線部署兩類股份

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