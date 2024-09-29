  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

一周部署 | 北水關閘港股成交受考驗，美國就業數據全球矚目

29/09/2024

　　《一周焦點》你需要關注的未來一周財金事件：

 

國慶假期北水關閘

 

　　內地出台一系列重磅寬鬆政策，市場風險偏好顯著提升，港股成交額在國慶前迎來暴漲，周五（27日）主板成交更是創下單日歷史新高。然而，周二（10月1日）起A股將因國慶假期休市五天，港股通關閘五天，港股失去北水支撐後，市場普遍預期港股回調，甚至回落至20000點以下水平。但這也是一次檢驗外資對港股支持力度的機會。如果成交量在北水缺席的情況下依然保持活躍，港股有望繼續突破高位，為未來的市場走勢奠定基礎。

 

中國製造業景氣數據

 

　　內地最近發放寬鬆大禮包，包括降準和降息，但對實體經濟影響仍有待觀察，而且這些措施也可能尚未及時反映在9月的內地製造業PMI數據中，預計該指數將連續第五個月處於收縮區間，但對市場的短期影響有限，因市場更關注的是10月經濟數據，因屆時市場將能看到政策效應的具體消化情況。

 

美國最新就業數據

 

　　美國就業數據在全球市場的關注度極高，因為將影響到美聯儲的貨幣政策，特別是本月中旬美聯儲啟動本輪降息周期，最新一份就業數據顯得尤為矚目。近期美國初領失業金人數降至四個月低點，顯示勞動市場有回穩跡象，如果接下來的非農數據反倒強勁，市場對美聯儲年底前再降息共半厘的預期可能會有所修正，對全球資金流動和市場風險情緒將產生重要影響，包括中國。儘管中國央行強調政策自主，但美聯儲本次降息就給中國當局提供了更大的寬鬆空間。

 

產油國繼續增產計劃

 

　　據報道，OPEC+計劃在12月繼續推動增產，特別是沙特阿拉伯的立場顯得尤為關鍵，而有傳沙特似乎已放棄了將油價推升至每桶100美元的目標。如果OPEC+在本周的會議上進一步明確表態增產，無疑為國際油價近日跌勢「火上加油」，也可能促使內地零售油價出現調整，利淡內地三大油股。

 

中歐電動汽車價格承諾協議談判

 

　　歐盟針對中國電動車徵收高關稅，直接打擊了中國產業出海「新三樣」的命門。然而，歐盟內部並非鐵板一塊，各國對此存在不同聲音，例如西班牙和德國等國公開反對徵稅，至於中國方面也在積極斡旋，試圖通過價格承諾協議換取關稅減免。儘管歐洲的汽車產業是當地最重要的產業之一，談判空間有限，但如果最終在稅率上達成一定程度的妥協，中資汽車股可能迎來短期利好。

 

表列未來一周上市公司公布業績及其他消息：

 

一周部署 | 北水關閘港股成交受考驗，美國就業數據全球矚目

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 北水關閘港股成交受考驗，美國就業數據全球矚目

 

黃偉豪：恒指回調至此水平可吸納 短線部署兩類股份

 

 

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01349

復旦張江

2.160

異動股

03690

美團－Ｗ

164.600

異動股

01456

國聯證券

3.500

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 42,313.00
    +137.89 (+0.327%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,738.17
    -7.20 (-0.125%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 18,119.59
    -70.70 (-0.389%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升309.889
變動率︰+8.199%
較港股︰+0.42%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升69.076
變動率︰+5.271%
較港股︰+1.06%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌3.706
變動率︰-4.944%
較港股︰-0.64%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌5.992
變動率︰-4.991%
較港股︰+0.03%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升22.920
變動率︰+8.677%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.830
變動率︰+5.597%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升10.800
變動率︰+5.058%
JD 京東
按盤價(USD)︰升39.900
變動率︰+5.028%
精選美股 More
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升13.300
變動率︰+9.510%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升191.230
變動率︰+6.280%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升11.600
變動率︰+3.850%
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰跌177.970
變動率︰-4.742%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/09/2024 11:06 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：27/09/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/09/2024 11:06 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01349 復旦張江
  • 2.160
  • 03690 美團－Ｗ
  • 164.600
  • 01456 國聯證券
  • 3.500
  • 09933 GHW INTL
  • 5.000
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 19.160
股份推介
  • 01836 九興控股
  • 14.600
  • 目標︰$17.50
  • 06862 海底撈
  • 17.540
  • 目標︰$17.30
  • 06690 海爾智家
  • 30.300
  • 目標︰$29.50
  • 00354 中國軟件國際
  • 4.770
  • 目標︰--
  • 01113 長實集團
  • 34.250
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 102.500
  • 00388 香港交易所
  • 308.600
  • 00700 騰訊控股
  • 437.800
  • 00941 中國移動
  • 73.050
  • 06683 巨星傳奇
  • 4.120
報章貼士
  • 03808 中國重汽
  • 22.850
  • 目標︰$24.00
  • 03393 威勝控股
  • 5.920
  • 目標︰$6.65
  • 00998 中信銀行
  • 4.950
  • 目標︰$5.23
熱炒概念股
即時重點新聞

27/09/2024 16:45  《盤後部署》恒指勢如破竹成交創紀錄，中央扶持奶業中國飛鶴可吼

27/09/2024 16:15  【提振內房】滬深據報計劃取消住房限購措施，上海方面稱暫未調整

27/09/2024 15:05  《Ａ股行情》成交1.4萬億三年高，滬綜指收漲3%全周飆13%

27/09/2024 16:23  《本港樓市》中原CCL按周微升0.07%，但整體樓價連跌6季

27/09/2024 18:01  金管局:上半年本港零售銀行整體稅前經營溢利按年上升6.2%

27/09/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】港股破紀錄成交升至年半高位，北水淨流出２３億元

27/09/2024 08:52  【大行炒Ｄ乜】大行維持看淡新世界，花旗唱淡賭股惟大摩撐金沙

27/09/2024 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒７７８４，一個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：港匯轉強資金流入，恒指升勢有餘未盡新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 北水關閘港股成交受考驗，美國就業數據全球矚目新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 一周高息合集，減息周期重啟，及早鎖定長息，富邦一年最高3.4厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

立會透視鏡．馬天娜

鄭翁落馬，焉知非福？
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

為阿爺大招解畫（二）
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

職場英語 │ 如何用英文向上司請假？即學14句更加得體表達：May I kindly request some time off? 正式商務場合啱用！
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

狄美摩亞，由完美變成完美得可怕
人氣文章

Travel & Dining

慢活於胡同院落！北京前門文華東方酒店：結合東方與現代設計美學、米芝蓮星級大廚坐陣，極至奢華的旅遊體驗
人氣文章

Beauty

Chloé全新身體護理系列：以大熱香氛Atelier des Fleurs為靈感，注入雪松、檀香和晚香玉撩人的香氣，增添洗浴儀式感
健康好人生 Health Channel
人氣文章
深蹲運動 | 由零開始做SQUAT！怎樣做深蹲不傷膝？4個由初階到進階的深蹲動作，練習核心、大腿、臀部肌肉，增強耐力！新文章
人氣文章
秋分養生 │ 多吃生冷脾胃積寒易腹瀉！推介秋分湯水：「淮山百合腰果黑豆素湯」補脾肺腎、益氣養陰
人氣文章
16歲少女iPhone邊充電邊睇片釀爆炸！燒傷手臂被褥枕頭燒毀！即睇如何避免充電器意外
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/09/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/09/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/09/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話29/09/2024
港股 | 蕭猷華：港匯轉強資金流入，恒指升勢有餘未盡
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

黎巴嫩：下一個加沙？

26/09/2024 10:11

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲逆市加存息，滙豐3個月最高3.8厘

23/09/2024 17:20

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金