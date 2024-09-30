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港股 | 午市前瞻 | 港股收穩兩萬一仍有力再升 市場短炒內房有大揀大

30/09/2024

 

　　美減息預期持續外圍股市靠穩，加上內地下重藥救經濟帶動寬鬆預期，恒生指數開市即突破兩萬一，惟該位置存在阻力，恒指一度回到20789點，公用、內銀領跌，惟內需內房持續強勁，加上盤中網醫股跑出，恒指午收前發力衝高，一度搞見21331.44點，刷新2023年2月以來新高。恒指半日收報21321，升689點或3.3%，交投續火紅，主板成交逾2565億元。

 

　　恒生中國企業指數報7560，升260點或3.6%。恒生科技指數報4770，升317點或7.1%。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股收穩兩萬一仍有力再升，市場短炒內房有大揀大

恒指月線顯示港股回到去年2月水平（經濟通HV2報價系統截圖）

 

聶振邦：預期最快12月再降準

 

　　港股十一前強勢未止，內地一線城市進一步落實放寬樓市限購措施，中央扶持樓市力度進一步刺激市場信心，恒指今早高開逾500點，進一步上試21000水平，高見21293。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，北水即將於周三暫停，短線將會影響成交額以及升勢。他認為即市收穩21000，則短線仍有力突破21500，下方繼續守穩20500則後市升勢未被破壞。

 

　　中央連日來出奮力救市，連環降準、減息、降首付比例，到今日再由一線城市領頭大力放寬限購，聶振邦認為短線措施有利釋放一定購買力，今年餘下時間經濟亦傾向有好轉跡象。最新公布9月份官方製造業PMI為49.8，略高於預期的49.5，反映市場情緒正在好轉。過去一周升幅由政策帶動，他認為未來中央會先觀察經濟數據有否一如預期回升，假如改善情況正在發生，中央有望會按照目前方向加大力度推出寬鬆政策。不過他亦提到，過去一星期政策力度巨大，降準幅度亦不小，假如中央有意再降準，預期最快亦要到12月才會再有降準行動。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股收穩兩萬一仍有力再升，市場短炒內房有大揀大

（Shutterstock圖片）

 

不要期待內房購買力大爆發

 

　　一線城市牽頭放寬限購；上海縮短非滬籍居民購買外環外住房所需繳納社保或個稅年限；深圳放寬戶籍家庭限購2套住房，成年單身人士限購1套住房；廣州更取消居民家庭在當地購買住房的各項限購政策。內房板塊今早再有暴升潮，佳兆業(01638)及合生創展(00754)最多暴升超過五成，藍籌龍湖(00960)亦大升約兩成。聶振邦如同上述認為措施會刺激一定購買力釋出，但預期不會一次過爆發出來，要逐步才會慢慢反映。


　　他認為其中一個可以參考的數據就是失業率，如內地失業率進一步回落，將入市信心提供更大支持。而目前內房股方面升勢未停，他認為進取投資者可以現價追入跟炒，但宜揀規模較大的股份，例如龍湖及萬科(02202)，兩股同樣未升抵去年同期水平，龍湖可望見18元，萬科則望挑戰10元。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股收穩兩萬一仍有力再升，市場短炒內房有大揀大

龍湖集團股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 港股收穩兩萬一仍有力再升，市場短炒內房有大揀大

萬科股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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02800

盈富基金

20.900

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