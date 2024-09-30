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恒指 | 恒指先飆稍回收升501點五連漲，登陸二萬一，成交五千億破天荒

30/09/2024

恒指 | 恒指先飆稍回收升501點五連漲，登陸二萬一，成交五千億破天荒

 

　　港股明日休市，但無阻北水外資散戶進場掃貨熱情，目前主板成交超過4500億元，已超過上周五（27日）創下的最高紀錄（4457億元），成為港股史上成交最活躍的交易日。


　　美減息預期持續外圍股市靠穩，加上內地下重藥救經濟帶動寬鬆預期，A股上演奇蹟日，恒生指數開市即突破兩萬一，惟該位置存在阻力，恒指一度回到20789點，惟隨即發力再漲，午後一度曾升超過850點，惟內房升幅收窄，加上本地地產、公用、內銀見跌，拖累升勢收窄至501點或2.4%，報21133，守住兩萬一，連續五個交易日上升。以全月計，恒指升3144點或17.5%。


　　主板成交超過5058億元，不但是歷史上首次成交突破5000億，而且還遠遠超過上周五（27日）創下的紀錄（4457億元），可見港股目前的樂觀程度爆燈。


　　恒生中國企業指數收報7509，升209點或2.9%。恒生科技指數收報4751，升298點或6.7%。

 

網醫股狂飆，內房盤中升勢轉弱

 

　　網醫平台在無特別利好下狂飆，阿里健康(00241)全日股價飆29.85%，報5.35元，暫連升5日累計升幅70.38%；京東健康(06618)升10.76%，報35元，暫連升5日累計升幅足足四成。


　　中升控股(00881)升14.99%，報14.42元，為今日表現第二強藍籌。


　　據報內地要求中企採購國產AI晶片，以應對未來海外加強技術封鎖，中芯(00981)受惠升12.34%，報20.85元，暫連升9日累計升幅33.65%。


　　一線城市限購歷史性鬆綁，盡管此前已走漏風聲，但內房早段仍大漲，惟午後有獲利盤拖累表現，在內地有業務的恒隆地產(00101)升12.28%，報7.59元；龍湖(00960)升9.62%，中海外(00688)升3.38%，潤地(01109)升2.69%。


　　本港十大屋苑周末7宗成交無升跌，反映港樓市況仍靜，恒地(00012)挫3.5%，報24.8元，新世界(00017)跌3.11%，報9.65元，新地(00016)跌1.16%，報85.55元。


　　另外，翰森製藥(03692)全日挫3.23%，報20.95元。


　　恒指、國指、科指三大成交股份依次均為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)。騰訊收報444.6元，升1.6%；阿里收報110元，升7.3%；美團收報172元，升4.5%。

 

撰文：經濟通市場組

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