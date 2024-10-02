恒指 | 恒指升超900點突破二萬二，去年2月以來首見

A股休市，港股通暫停交易，北水未能落場掃貨，然而港股升勢仍然一往無前。恒生指數升幅快速放大，現突破二萬二，報22005，升871點或升4.12%，是去年2月以來首見，盤中最多升超900點。現時主板成交1185.65億元。



國企指數報7887，升377點或升5.03%。恒生科技指數報5069，升317點或升6.68%。

經濟前景預期轉好，美團再升一成錄六連升，京東漲9%

中央一連串刺激經濟政策落地，刺激港股多板塊全線造好。其中消費類板塊受惠經濟前景預期改善，獲中外資連日追捧，連帶恒指重磅股美團(03690)亦由120元水平連升多日至今190，升幅已接近六成。美團現價升10.5%，報190元，以現價計，該股暫連升6日，累計升幅43.1%。該股成交約3379萬股，涉資61.9億元。



消費類股份全線連升多日，極低殘互聯網醫療股受惠前景改善獲資金大力撈底連升多日；阿里健康(00241)升11.2%，報5.95元，以現價計，該股暫連升6日，累計升幅89.5%；京東健康(06618)升3.6%，報36.25元，以現價計，該股暫連升6日，累計升幅45%；平安好醫生(01833)升4%，報15.08元，以現價計，該股暫連升6日，累計升幅52.3%。



京東集團(09618)升9.2%，報182.4元，以現價計，該股暫連升10日，累計升幅76.4%；阿里(09988)升3.8%，報114.2元，以現價計，該股暫連升4日，累計升幅25.1%；東方甄選(01797)升15.4%，報22.8元，以現價計，該股暫連升4日，累計升幅74.3%。

世茂、旭輝四日內股價翻兩倍，滙證跟勢上調目標價

世茂集團(00813)現價升97.3%，報2.19元，以現價計，該股暫連升4日，累計升幅2.6倍，該股成交約1.95億股，涉資3.33億元。



內房股盤中升幅失控擴大，多隻高負內房股升無止境；旭輝控股集團(00884)升70.8%，報0.76元，以現價計，該股暫連升4日，累計升幅2倍；雅居樂(03383)升70.7%，報1.28元，以現價計，該股暫連升4日，累計升幅1.8倍；遠洋(03377)升63.9%，報0.5元，以現價計，該股暫連升4日，累計升幅1.5倍；合景泰富集團(01813)升62.9%，報0.79元，以現價計，該股暫連升10日，累計升幅2.7倍；奧園(03883)升54.8%，報0.48元，以現價計，該股暫連升4日，累計升幅1.1倍。



滙證發表報告，上調一連串內房股目標價，其中更將雅居樂(03383)評級由減持調整至持有，目標價從0.32元上調至0.7元。

撰文：經濟通市場組

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