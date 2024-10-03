渣打：恒指最樂觀上望24500點，看好科技通訊服務股

渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，自9月24日內地公布包括減息、支持樓市和穩定股市在內的措施以來，恒生指數強勁上升超過20%。目前估值仍然合理且投資者持倉仍偏低，該行對近期動力或持續持謹慎樂觀看法。該行在6月的下半年環球市場展望中提到恒指樂觀情境為20000至22000點，由於政策刺激力度已超出預期，該行的基本情境區間更新為20000至22500點。

渣打香港財富方案高級投資策略師陳正犖（左）及渣打北亞區投資總監鄭子豐（右）

關注美國大選結果，制裁措施或影響市場情緒

他指出，上升趨勢能否持績，將取決於重大財政政策和發債的支持措施能否及時有效落實、通縮壓力是否消退、信心恢復和地緣政治風險會否減輕。該行密切關注下個月美國大選的地緣政治局勢，任何額外的制裁和/或關稅都可能威脅到中國股票盈利前景復甦和市場情緒，或使大市重返18000至20000點的悲觀情境區間。

最樂觀上望24500點，看好科技及通訊服務等股

鄭子豐提及，如果即將推出的財政措施超過2萬億元人民幣，並有效提振信心和刺激消費，大市有機會升至該行最新的樂觀情境區間22500至24500點。他亦建議留意中美股票的機會型策略，部署高股息非金融業國企股、內地非必需品消費、科技、通訊服務股等政策受惠股、以及美國通訊服務、科技股、大型銀行股及健康護理股等。

他指出，美聯儲局啟動減息周期，未來12個月或再減150個基點，經濟軟著陸延續6至12個月機會率達60%，又指軟著陸下股市尤其是美股料向好；中國股票受惠於政策、估值仍合理和持倉不擠擁，短期或繼續反彈。

渣打料短期內大市面臨整固，下調中國金融板塊評級至「低配」

鄭子豐表示，恒指在過去兩周升幅達兩成，預期短期內大市將面臨整固，現時中港股市牽連度愈來愈緊密，而在過去兩周，內地政府出台的政策主導兩地股市走勢，期待未來內地政府會推出不同的寬鬆政策，相信相關的估值仍可保持上調，儘管未見「金九」，但「銀十」應有很大機會發生。

恒指阻力位為22700點，下調中國金融板塊至「低配」

他表示，目前恒指的阻力位為22700點，相當於11倍市盈率的預測，而要突破上述水平的阻力相當大，預期未必會再有大升的情況出現。

鄭子豐表示，該行下調內地金融板塊至「低配」評級，對於內銀將於本月底公布的業績相當謹慎，留意到內銀的淨息差水平跌至接近歷史低位，認為內銀基本面有惡化風險，預期上升幅度會跑輸其他板塊，建議投資者將內銀配置轉向券商或內險板塊。

他又提及，黃金動力強勁，減息、央行需求及宏觀地緣政治風險支持超配黃金，12個月目標價調高至每盎司2800美元。

撰文：經濟通採訪組

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