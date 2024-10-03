大新：恒指明年上半年不排除挑戰26000點以上

大新銀行經濟研究及投資策略部發表最新投資熱點分析指，若內地經濟重拾增長動力及房地產市場回穩，加上環球資金全面重返港股，港股相對環球股市折讓收窄至長線水平，恒指明年上半年不排除會挑戰26000點以上。

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恒指年底有望升至23300點

該行指，從估值來看，港股預測市盈率回升至10.2倍，接近十年平均的10.6倍，是2023年初以來最高，顯示市場氣氛最低迷的時期或已告一段落，但估值相比環球股市折讓仍達43%，多於十年平均的34%。中線而言，若市場氣氛保持正面，恒生指數有望今年年底前升至23300點（預測市盈率十年平均），而在9月低位17000點有較大支持。

受國策支持行業或較直接受惠

該行認為，受到國策支持的行業或較能直接受惠。內地今輪推出金融及貨幣措施刺激經濟傾向穩定股市及房地產，有助改善消費前景，加上早前推出的新能源車及消費品以舊換新措施，或對非必需性消費行業尤為有利。另一方面，政策上續支持大型上市公司回購股份，大型科技股亦已先後宣布回購股份，而人工智能、數據中心及半導體等新興產業亦是受政策所支持的領域，或有助支持資訊科技行業表現。

該行維持略為看好中國內地及香港股市，亦相信內地逐步落實及推進措施刺激經濟及房地產市場，美聯儲局有望繼續減息，短線或有利港股投資氣氛。恒指由9月中低位短期內已累升逾三成，14天相對強弱指標亦升至90的超買水平，或已反映部分利好消息。同時，若考慮股票風險溢價（即股市預測盈利率減美國十年期國庫券孳息率）已收窄至約600基點，意味著整體市場氣氛與過往相比已偏向樂觀水平，不排除會有短線投資者在現水平先行獲利。

撰文：經濟通採訪組

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