港股 | 午市前瞻 | 聯合創始人趁高掟貨 專家料無礙美團後市

中東戰雲密布，港股早段亦陰晴不定。受累美團(03690)低開，恒指今早低開98點後，雖然一度跌穿22000點，低見21824，但很快資金買氣重現，港股掉頭向上，升幅曾超過500點，觸及22650點，接近周二（2日）高位，但預計港股在去年1月峰頂22700阻力仍大，恒指隨後回順，半日收報22500，升386點或1.7%，主板成交近1451億元。



恒生中國企業指數報8073，升159點或2%。恒生科技指數報5154，升176點或3.5%。

（資料圖片）

溫鋼城：北水回歸未必繼續掃貨，恒指下方最強支持為20000

港股迎來難得一遇強勁升勢後爭持澈烈，恒指今早跌超過200點後反彈向上，最多曾升超過500點，但午間休市前升幅再度收窄只有約200點。《彭博》引述野村報告指，中國股市這波16年來最強勁的反彈行情可能轉向崩盤，指現在中國經濟基礎比以前弱得多，投資者需要進行更清醒的評估。

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，近期大升市下人民幣持續轉弱，如人民幣匯價持續下跌，對於市場而言不是好事，但市場目前一片大旺，不敢輕言看淡。

他指出，下周二起A股復市及北水回歸後未必願意繼續掃貨，有可能內地方面亦不願意看見「失去理智」式的股市氣氛，但會否有進一步行動則不得而知。他又提到，近期美元逐步轉強，美元強而人民幣弱將較為不利內地進一步寬鬆。

大市爭持激烈，溫鋼城認為最短線下方先望昨日低位21422，假如跌穿該低位後市便應該要開始小心回吐風險，有可能要先回9月26日至27日的上升裂口底部約20000，再下方支持便是5月升浪頂部水平19706；至於上方維持先看22700，如能企穩才會進一步向上。

美團可挑戰240元

據港交所文件，美團聯合創始人、執行董事兼高級副總裁穆榮均9月30日以每股171.8055港元的價格減持了200萬股美團港股，合計約3.44億港元。穆榮均減持後持股數量約為5631萬股。

美團股價今早一度受壓，隨後大市回升，美團亦跟隨向上修復，午市前升近3%。溫鋼城坦言美團連升多日後，股東趁勢食糊絕對不足為奇。他認為早前美團公布業績已給予市場足夠信心，令市場投放意欲加大。他認為美團後市仍會繼續上漲，雖然中間會有一定阻力，但大有機會挑戰2022年1月高位約240元水平。

美團股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

【你點睇】以色列遭受伊朗導彈襲擊，拜登稱不支持攻擊伊朗核設施，惟與G7領袖同意以方「合乎比例」回應，你是否認同？► 立即投票