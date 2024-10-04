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芯片股 | 憧憬獲外資大行調研，芯片股獲券商唱好仍有炒作空間？

04/10/2024

　　港股升不停今日再破頂，資金開始尋找有炒作主題且較落後的板塊，適逢人工智能(AI)芯片巨頭英偉達(Nvidia)公布旗下最新一代Blackwell芯片全面投產，並指市場需求熾熱，加上內媒稱外資大行及機構調研A股半導體公司，芯片股亦獲多間券商唱好，今日乘勢炒上，其中中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)都飆近三成，是否仍有炒作空間？

 

憧憬芯片技術突破美國封鎖，芯片股獲券商唱好仍有炒作空間？

（Shutterstock）

 

高盛等外資機構聚焦A股半導體板塊　頻現多家公司調研名單

 

　　據《券商中國》報道，三季度以來，外資頂級機構持續關注A股市場，尤其對半導體板塊表現出濃厚興趣。淡馬錫、紅杉資本、貝萊德、高盛、摩根士丹利等頻頻出現在多家半導體類上市公司的調研名單中。

 

　　瀾起科技(滬:688008)是業界領先的集成電路設計公司，為全球僅有的三家內存接口芯片供應商之一。7月和8月，瀾起科技舉行了兩次調研會議，兩次調研都吸引了百餘家機構參與，其中包括淡馬錫、高盛、摩根士丹利、花旗等，投資者重點了解其在人工智能時代的戰略布局。樂鑫科技(滬:688018)則吸引了包括貝萊德、施羅德、野村投資、三井住友德思等外資調研，關注公司業績的可持續性；盛美上海(滬:688082)因其在清洗設備領域的優勢技術，引來了花旗、摩根士丹利等多家外資的深入交流。

 

英偉達Blackwell芯片全面投產　黃仁勳：市場需求熾熱

 

　　另方面，英偉達行政總裁黃仁勳接受外媒訪問時指，公司旗下最新一代Blackwell芯片已全面投產，市場需求熾熱，達到「瘋狂程度」，每個客戶都想要最多及成為第一間拿到的公司。Blackwell預計在第四季度開始大量出貨，新處理器的性能是兩年前推出的英偉達Hopper芯片的2.5倍。每粒Blackwell芯片價格預計為3萬至4萬美元，包括OpenAI、微軟及Meta等，都採購用作建立人工智能數據中心。

 

　　另值得留意，美國記憶芯片生產巨擘美光科技2024年第四財季業績表現出色，淨利潤達8.87億美元，去年同期虧損14.3億美元，期內營收按年增長93%至77.5億美元，主要受益於強勁的數據中心需求，尤其是HBM和企業NAND數據旺盛。美光預測2025財年第一季營收將達到87億美元左右，超出市場預期的83.2億美元。

 

內地炒作國產DUV曝光機　可產8納米及以下芯片

 

　　綜合媒體報道，中國工信部上月中宣布研發出首台國產深紫外光曝光機(DUV)，可生產8納米及以下芯片。據中國工信部「首台(套)重大技術裝備推廣應用指導目錄(2024年版)」的通知顯示，「氟化氬光刻機」(DUV曝光機)設備的核心技術指標是「晶圓直徑300mm，照明波長248nm，解析度≦65nm，套刻≦8nm」，這意味該設備理論上可生產8納米及更先進製程的芯片。另上海微電子申請一系列EUV技術專利，可能意味著掌握了製造7納米關鍵能力。雖然自媒體瘋傳中國突破美國技術圍堵，但官方卻顯得低調。截至目前，除了工信部發布的目錄外，尚無任何官方與廠商宣布該消息，也未有實際的應用公開。

 

　　美國和荷蘭早前相繼收緊半導體製造設備的出口管制措施，包括對ASML部分中階DUV設備的限制，中國國產DUV曝光機的研發進展受到關注。外媒引述專家指，儘管與全球領先的荷蘭ASML公司的設備相比還存在一定差距，但中國自主研發的DUV曝光機填補了中國國內半導體設備製造的一項重要空白。

 

華泰證券：產能利用率有望保持升勢    看好中芯華虹估值修復

 

　　華泰證券指，於在地化生產及國內消費電子需求修復背景下，第二季國內晶圓代工企業處於較為滿載狀態，中芯國際及華虹產能利用率分別為85.2%和97.9%，第三季在智能手機等消費電子需求旺季驅動下，產能利用率有望保持提升趨勢。當前中芯和華虹一年期前向PB估值仍處於歷史較低水平，看好後續估值修復行情。


　　華福證券認為，國產半導體設備及零部件廠商依託自身的產品競爭力和品類擴張等能力，有望持續受益於半導體市場規模的擴張和國產替代進程的深入，成長速度和空間或將十分顯著，建議關注相關公司。

 

招銀國際：半導體股短期市場動能或持續　中芯華虹更受資金青睞

 

　　招銀國際表示，中央政府近期推出刺激政策後中國市場(A股及H股)大幅上漲，半導體板塊也大漲，該行對這些股票進行了估值檢查，發現大多數半導體同業的交易價格仍低於其5年歷史平均值，半導體產業可能有重新評級的機會。短期內市場動能可能持續，特別是本港上市的半導體股。


　　招銀國際看好香港半導體股在市場情緒改善和資金流入的推動下將有上升機會，考慮到中芯及華虹較大的市值和較好的流動性，可能更受資金青睞。而在國慶假期期間，相信A股市場投資者將消化更多來自各方面的資訊。如果假期期間消費數據樂觀並超越預期，或將進一步增強市場信心。對於A股半導體，該行繼續以中際旭創(深:300308)和北方華創(深:002371)作為首選。

 

李偉傑：市場隨時轉炒其他新題材　中芯華虹宜回吐5至10%才買入

 

　　華盛證券財富管理部董事李偉傑指，隨著港股不斷攀升，之前升了很多的科技股、內房股及券商股也需要整固，市場開始尋找其他落後板塊，其中芯片股剛好有行業利好消息，自然成為炒作對象，料短時間仍可吸引資金投放意欲，再炒一星期也不出奇。不過，現仍要觀察中國自製的光刻機能否量產8納米以下芯片，相信仍需一段時間等待，而現在市場對可以炒作的題材很敏感，若另有新題材出現，隨時會轉炒另一板塊。再者，中芯及華虹自9月11日港股見底以來都已升了很多，其中中芯由15元升至26元累升七成，宜待下周初回吐約5至10%才考慮買入，並須定下止蝕位。

 

　　芯片股今日普遍急升，中芯升29.31%收報27.35元，華虹半導體升29.63%報28元，上海復旦(01385)升26.39%報20.4元，宏光半導體(06908)升285.54%報1.6元，晶門半導體(02878)升70.37%報0.69元，康特隆(01912)升98.31%報0.117元，惟ASMPT(00522)只升1.27%報100元。

 

憧憬芯片技術突破美國封鎖，芯片股獲券商唱好仍有炒作空間？

 

憧憬芯片技術突破美國封鎖，芯片股獲券商唱好仍有炒作空間？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此


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