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一周部署 | 美就業數據啟示全球減息路徑，北水重開為港股補彈藥

06/10/2024

　　《一周焦點》你需要關注的未來一周財金事件：

 

美國非農就業數據

 

　　美國9月非農就業人數增加25.4萬人，遠高於預期的增加14萬人，而且前值也從增加14.2萬人上修至增加15.9萬人。美國9月失業率為4.1%，亦低於預期的4.2%。市場目前認為美聯儲11月減息50個基點的可能性大減，預期未來四次會議減息幅度的預期不到100個點子。就業數據意外強勁，一方面意味著此前的降息政策已產生正面效果，穩住了經濟基礎，但同時勢必將減弱美聯儲年內再降息50個基點的理據，或對中國後續的貨幣政策空間帶來制約，港股狂歡過後可能要迎來一輪調整。

 

A股復市北水開閘

　　A股假期期間，港股表現依然強勢，恒指連續突破多個阻力位，並在周五尾盤刷新了自2022年3月以來的最高點，港股氣氛極其樂觀，就算有調整也能迅速收復，有媒體更報道內地股民趕赴本港證券行開戶。然而，儘管主板成交依然活躍，但並未達到假期前的5千億元峰值。隨著A股復市，北水重返市場，港股的買盤有望進一步增強。但投資者需注意，近期港股的升幅過快，缺乏基本面支撐，而且北水進場可能會為投資者散貨提供機會，短期內存在調整風險，港股可能回落至20000點關口進行整固。

 

內地國慶期間經濟表現

 

　　在內地國慶假期期間，市場將關注各方公布的最新消費數據，這些數據將反映出此前一系列寬鬆和提振內需政策的直接效果。儘管救市「組合拳」營造了積極的市場氛圍，但實際消費表現仍存在不確定性，重點在於人民是否願意把錢拿去消費或投資，而不是積穀防飢。此外，房地產市場的「金九銀十」效應近年來表現疲弱，即便限購措施逐步放開，市民或因收入下降、就業不穩定、樓價預期下降等種種原因，暫不考慮買房，就算買也可能只考慮二手房，限購鬆綁是否能帶來房地產銷售的真實回暖，仍有待觀察。

 

中東局勢與原油供應

 

　　近期中東地區的緊張局勢再度升級，特別是以色列與伊朗之間的衝突升溫，市場有傳言稱以色列計劃襲擊伊朗的石油設施，推動國際油價逆跌上漲。「三桶油」股價此前未受惠股市升浪，上周則隨股市補漲，而若地緣政治衝突加劇，油股更可能跟隨油價出現進一步波動。不過，由於以色列和伊朗存在微妙平衡關係，雙方全面開戰可能性不大，加上上周美國原油庫存意外增加，且主要產油國計劃增產，油價仍面臨下行前景。投資者對油股應謹慎操作，避免高位追入。

 

歐洲電動汽車關稅問題

 

　　歐盟對中國電動汽車徵收高關稅的提案如預期通過，儘管多國投下了反對票或棄權。高關稅可能會影響中國電動車的競爭力，但據測算，這理應無法完全消除中國玩家們的價格優勢。接下來，市場將關注中國將如何回應歐洲的政策，是採取更多反制措施來打擊歐洲其他商品，或者尋求與歐盟達成價格承諾協議換取關稅減免。另外，短期來看，內需帶動下的汽車銷售表現亮眼，關注「金九銀十」傳統旺季各車企銷售表現，可能為中資汽車股帶來一波買入機會。

 

表列未來一周上市公司公布業績及其他消息：

 

一周部署 | 美就業數據啟示全球減息路徑，北水重開為港股補彈藥

 

一周部署 | 美就業數據啟示全球減息路徑，北水重開為港股補彈藥

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 美就業數據啟示全球減息路徑，北水重開為港股補彈藥

 

張智威：港股話咁快就唞完氣 尋向上突破？美團遭減持無阻升勢？

 

 

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