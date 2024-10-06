港股 | 蕭猷華：小心恒指本周顯著調整

《套期保值》筆者上周在本欄指出，「內地黃金周假期，南下資金暫停，外資會伺機夾高，恒指繼續挑戰高位」。回顧上周，繼續受內地救市組合拳政策效應刺激，全周上升2100點，高見22742點，創兩年半高位。不過，展望本周，小心恒指出現明顯回吐。

內地股市周二（8日）復市，大家都預期A股會大幅高開。但是，投資者要警惕，由於恒指已經搶先上升，單計A股休市的3日，恒指已累升1609點，所以港股已反映A股大幅高開的情況。再者，萬一A股復市後，升幅未達預期或收窄，恒指回調壓力將會相當高，畢竟恒指累積升幅龐大，由9月16日低位17177點，兩星期時間，升到22736點，升幅達5559點或32%。因此，短線而言，投資者應趁高獲利減持，待調整後才再買入。

那麼，要調整多少？首先，恒指10天平均線在20400點左右，而上周五（4日）恒指收報22736點，已經拋離10天線超過2300點或10%，加上RSI訊號嚴重超買，因此估計出現急速調整的時間相當接近，最大機會是周二下午至周三（9日），如果恒指調整至10天平均線左右，即有2000點潛在跌幅。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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