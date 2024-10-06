  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯

港股 | 蕭猷華：小心恒指本周顯著調整

06/10/2024

　　《套期保值》筆者上周在本欄指出，「內地黃金周假期，南下資金暫停，外資會伺機夾高，恒指繼續挑戰高位」。回顧上周，繼續受內地救市組合拳政策效應刺激，全周上升2100點，高見22742點，創兩年半高位。不過，展望本周，小心恒指出現明顯回吐。

 

　　內地股市周二（8日）復市，大家都預期A股會大幅高開。但是，投資者要警惕，由於恒指已經搶先上升，單計A股休市的3日，恒指已累升1609點，所以港股已反映A股大幅高開的情況。再者，萬一A股復市後，升幅未達預期或收窄，恒指回調壓力將會相當高，畢竟恒指累積升幅龐大，由9月16日低位17177點，兩星期時間，升到22736點，升幅達5559點或32%。因此，短線而言，投資者應趁高獲利減持，待調整後才再買入。

 

　　那麼，要調整多少？首先，恒指10天平均線在20400點左右，而上周五（4日）恒指收報22736點，已經拋離10天線超過2300點或10%，加上RSI訊號嚴重超買，因此估計出現急速調整的時間相當接近，最大機會是周二下午至周三（9日），如果恒指調整至10天平均線左右，即有2000點潛在跌幅。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

【買1送1】維柏健9合1關節王牌► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00510

時富金融服務集團

0.380

異動股

00302

中手游

1.080

異動股

00347

鞍鋼股份

1.710

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 42,352.75
    +341.16 (+0.812%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,751.07
    +51.13 (+0.897%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 18,137.85
    +219.37 (+1.224%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升57.120
變動率︰+5.675%
較港股︰-0.31%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升74.594
變動率︰+4.858%
較港股︰+0.06%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升373.865
變動率︰+2.666%
較港股︰-0.62%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.592
變動率︰-6.189%
較港股︰-13.44%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升22.130
變動率︰+5.381%
JD 京東
按盤價(USD)︰升46.970
變動率︰+5.314%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升246.040
變動率︰+5.307%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升3.100
變動率︰+4.027%
精選美股 More
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰升82.430
變動率︰+5.490%
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰升170.900
變動率︰+4.943%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升170.910
變動率︰+4.788%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌13.610
變動率︰-5.617%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/10/2024 20:05 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：07/10/2024 07:45
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/10/2024 20:05 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00510 時富金融服務集團
  • 0.380
  • 00302 中手游
  • 1.080
  • 00347 鞍鋼股份
  • 1.710
  • 00694 北京首都機場股份
  • 3.300
  • 00981 中芯國際
  • 27.350
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 21.550
  • 目標︰$23.16
  • 02628 中國人壽
  • 18.280
  • 目標︰$16.60
  • 01836 九興控股
  • 14.300
  • 目標︰$17.50
  • 06862 海底撈
  • 19.000
  • 目標︰$17.30
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 113.900
  • 00388 香港交易所
  • 376.200
  • 00700 騰訊控股
  • 477.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.120
  • 00941 中國移動
  • 75.500
報章貼士
  • 00390 中國中鐵
  • 4.600
  • 目標︰$4.70
  • 01816 中廣核電力
  • 3.170
  • 目標︰$3.50
  • 02638 港燈－ＳＳ
  • 5.260
  • 目標︰$5.70
熱炒概念股
  • 晶片 More
  • 06908 宏光半導體
  • 1.600
即時重點新聞

04/10/2024 16:40  【賣地計劃】新一季推大圍住宅地涉360伙，私宅供應2200伙

04/10/2024 17:41  甯漢豪：安達臣道地盤不符圖則有關人士須交報告，不能太早下定論

04/10/2024 16:49  《盤後部署》恒指低開高收料升勢未停，物管股落後碧服可取

04/10/2024 17:35  【歐盟加稅】路透：歐盟對中國電動車加徵關稅方案已取得足夠支持

04/10/2024 14:28  【提振內房】中指院：京滬或將再調整限購，各地房貸利率有望再降

02/10/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１２１億元，買阿里沽美團

04/10/2024 08:55  【大行炒Ｄ乜】麥格理大升車股目標，中信里昂升藥明生物目標八成

04/10/2024 16:34  《財資快訊》美電軟報７﹒７６６２，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：小心恒指本周顯著調整 新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 美就業數據啟示全球減息路徑，北水重開為港股補彈藥新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 一周高息合集，多家銀行加定存息，3個月重返4厘！新文章
品味生活
生活
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

第一天上班如何有禮自信介紹自己？除了Nice to meet you外，還有這13句英文可表達！
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

跌嘞！
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

玄學面相︱飛車常客、超速駕駛司機三大面相學徵！這個位置過短代表性格急燥 眼突易發爛渣？雞嘴耳凡事講求效率？尋伴侶宜留意免「嫁錯人」！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

佳士得The Henderson旗艦正式開放！秋拍以「區百齡珍藏：首拍」拉開帷幕、再有莫奈、梵高！
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

丹丘蒸留所進軍日本！於北海道開設酒廠，釀製全新風味的氈酒和威士忌！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《武替道》——其實甚麼是「香港電影」？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會、日本雜誌測試電飯煲19款獲高評價！兩款最慳電，其中一款只賣$208！
人氣文章
今集講沉迷、上癮！每日都要打機=上癮？從心理學度看成癮：點解會沉迷？怎樣才算上癮？一個關鍵指標！邊類人最難以自拔？
人氣文章
《黑暗榮耀》宋慧喬「瘋媽媽」朴志雅腦梗塞離世終年52歲！即睇腦梗塞10大症狀！哪些食物宜少吃？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/10/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/10/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/10/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話06/10/2024
港股 | 蕭猷華：小心恒指本周顯著調整
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

《孫子》奏效，中國軍力可挑戰美？

04/10/2024 07:59

大國博弈

大新：恒指明年上半年不排除挑戰26000點以上

03/10/2024 17:58

傾力救市

高息定存 | 一周高息合集，減息周期重啟，及早鎖定長息，富邦...

29/09/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處