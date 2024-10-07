港股 | 午市前瞻 | 澳門十一旅遊勝疫情前 惟賭股未獲基本面支持宜食糊

發改委預告財政增量政策發力，期待釋放資金進一步托市，盡管美聯儲本月打消大碼加息預期，港股早段仍走高，最多升過504點，報23241，不但突破兩萬三，還刷新2022年2月以來新高，不過隨即有資金選擇獲利，拖累恒指升幅收窄甚至倒跌，其後港股一直在兩萬三樓下徘徊，半日收報22997，仍升260點或1.1%。

醞釀北水復流，主板成交近1688億元，較上周五（4日）回升。恒生中國企業指數報8284，升127點或1.6%。恒生科技指數報5349，升122點或2.3%。

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連敬涵：明日政策出台料與消費券相關

A股明日即將復市，而明早發改委將舉行記者會，發改委主任鄭柵潔及四名副主任將一同出席，介紹「系統落實一攬子增量政策」，市場憧憬將有重大利好發放。港股早市波動，一度急升超過500點，隨後急速倒跌，午間休市前又回升逾200點。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，目前可見港股市場正觀望明日情況，因應發改委記者會前後市場氣氛可以興奮亦可以失望，現時難以估計明日市況如何，而今早急升急跌狀況亦反映市場現況忐忑，目前只能預計明日不會大跌，但日內波隨時有500至600點。

市場憧憬明日會出台有關提振消費政策，目前未知會是何種政策，但連敬認為理論上消費券是最容易運行的政策，亦比較立竿見影，預計會與相關類別為主。而上周五起晶片股暴升，中芯(00981)兩日累計升超過五成，但他認為明日政策應與晶片行業無關，而晶片涉及技術層面更廣，過去三期大基金都未能推起，預計亦難靠一時政策消息推動行業。

濠賭股難復盛世，只能每次旺季炒一轉

澳門公布十一黃金周首五日假期（10月1日至5日）累計出入境人次按年增加至超過350萬，較去年及2019年疫情前同期增加近19%。消息帶動今早一眾濠賭股造好，但連敬涵認為濠賭股就算炒起，基本面一定回不去疫情前，甚至一連串改革前的情況。他解釋，目前訪澳人數增加，但消費力已不如以前，而從股價方面看目前亦仍未恢復當時股價，預計目前經濟狀況難以刺激博企回復到當時盛況。因此，他認為十一過後澳門要再等到下一個旺季已是農曆年，期間難再有消息帶動股價向上突破，持貨者宜先食糊。

銀娛股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

金沙中國股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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