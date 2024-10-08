今日焦點股 | 港交所LME風波減退，9月日均成交按年增87%
08/10/2024
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/10/2024 09:36
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/10/2024 09:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/10/2024 09:20
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